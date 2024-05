Fabien a Dale Pututi tras el nacimiento de su bebé: "Siempre supe que serías el mejor papá del universo"

Fabien Laurencio y Dale Pututi se están estrenando como papás, una etapa en sus vidas en la que están experimentando emociones únicas e irrepetibles.

La modelo cubana compartió en Instagram unas hermosas fotos de los primeros días de su bebé Ocean junto a unas palabras para su pareja que no se ha separado de ambos desde el nacimiento del pequeño.

“Un día de lo más lindo y todo gracias a ti Dale Pututi. ¡Gracias por SER, por ESTAR y por EXISTIR! ¡Siempre supe que serías el mejor papá del universo! Te amo. We are three from now on O.C.E.A.N A.R.C.E”, escribió en la publicación.

“Mi regalo más bonito”, respondió el cantante en los comentarios junto a varios emojis de corazón.

Captura Instagram / Fabien

En algunas fotos se ve al bebé durmiendo en su cunita en el hospital y a su lado a Dale Pututi dormido con el cansancio de los papás primerizos reflejado en el rostro.

Tras el nacimiento de Ocean, el cantante enterneció las redes al publicar varias fotos con el bebé en brazos, mirándolo con una ternura infinita.