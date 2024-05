"Un papá todo enamorado": Dale Pututi derrite las redes con su bebé Ocean en brazos

La paternidad está siendo una experiencia nueva, única y hermosa para Dale Pututi; tras el nacimiento de su primer hijo con Fabien ha sentido la alegría más inmensa.

El cantante cubano compartió en sus stories de Instagram una hermosa foto con su bebé Ocean en brazos que derritió por completo las redes.

“Un papá todo enamorado”, escribió junto a la instantánea que es pura ternura y devoción y que acompañó con la canción "Capitán Tapón" de Alejandro Sanz.

Captura Instagram / Dale Pututi

En un video que publicó también en esta sección efímera el artista agradeció las muestras de cariño que él y su pareja han recibido tras el nacimiento del pequeño.

“Gracias a todas las personas que me han escrito, no he tenido tiempo para responder ningún comentario, llamada, ni mensaje porque estamos disfrutando mucho este proceso. Todo nos ha salido súper lindo. Miren al baby súper hermoso, lleno de salud. Gracias a todos los que estaban orando por nosotros”, dijo el cantante en su video.

Emocionado confesó que ser papá “es lo más lindo que me ha podido pasar en la vida”.

Ocean nació el 16 de mayo y el primer agradecimiento de Dale Pututi fue para su pareja Fabien por este inmenso regalo.