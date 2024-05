¡Otro junte explosivo! Jacob Forever, Dany Ome y Kevincito El 13 anuncian nueva colaboración

La unión de Jacob Forever, Dany Ome y Kevincito El 13 se ha convertido en una combinación explosiva dentro del género urbano y los reguetoneros cubanos están planeando incorporar más éxitos a sus carreras.

Los cantantes están cocinando una nueva colaboración musical y compartieron con sus seguidores en Instagram un video con un adelanto del tema.

“Un cariñito”, escribió Jacob a modo de hashtag en la descripción al post, y al parecer ese será el título de la canción.

“Esto es una locura”, añadió Dany Ome en uno de los comentarios y Kevincito aseguró que se trata de “otra más que se fue”.

Captura Instagram / Jacob Forever

“Ay tú que sabes de amor, cómo me olvido de ella Quiero emborracharme de amor y tus labios sean mi botella / Ay dame un abrazo de esos que a mí me matan / Dame un besito de los que curan el alma / Ay por favor dame un cariñito que no soy hielo pero me derrito / No sabes cuánto yo te necesito / El corazón está llorando a gritos”, dice una parte de la letra.

“Están las canciones y están los himnos, y esto es un himno”, se le escucha decir a Dany Ome al final del video.

Después de exitazos como “La Ley”, “Que viva el amor” y “Vuela paloma” los tres reguetoneros se unieron a otros representantes dentro del género urbano para lanzar otros temas como “La ética”, “Imagínate así”, “Conducta” y “Más linda en persona”.

Cada vez que Jacob Forever, Dany Ome y Kevincito El 13 se alían sus fanáticos pueden esperar grandes cosas y seguramente esta vez no será la excepción.