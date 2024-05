Un auto choca contra una iglesia en Miami y deja cuatro heridos, uno de ellos grave

Accidente Foto © Local 10/Captura de video

En un aparatoso accidente un dos autos chocaron este jueves contra una iglesia del noroeste del condado de Miami-Dade dejando saldo de cuatro heridos, uno de ellos en estado crítico.

El hecho involucró un auto Dodge Challenger naranja brillante que se estrelló contra la iglesia bautista The New Solid Rock, en el 9026 de la avenida 22 NW, en la zona de West Little River, informó el medio Local 10.

Las cámaras de vigilancia muestran el momento del impacto y a una mujer herida sobre en el césped, la cual fue auxiliada por los bomberos.

Un segundo vehículo, de color gris, quedó aplastado tras estrellarse también contra la iglesia.

En la pared de la instalación religiosa quedó con un un gran agujero.

El hecho ocurrió el jueves por la mañana en el noroeste del condado, adonde llegó el personal de Miami-Dade Fire Rescue.

Los rescatistas trasladaron a los cuatro heridos al Ryder Trauma Center del Jackson Memorial Hospital.

Una joven de 21 años fue reportada en estado crítico y sus familiares dijeron al citado medio que había sido operada.

Los otros tres lesionados se encontraban estables.

La policía investiga las causas de este insólito hecho.