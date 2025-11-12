Cubano que llegó a EE.UU. en éxodo del Mariel espera deportación detenido en Alligator Alcatraz

Vídeos relacionados:

Un cubano que llegó a Estados Unidos en 1980, durante el éxodo del Mariel, se encuentra detenido en el centro de detención de migrantes Alligator Alcatraz, de los Everglades, en Florida, a la espera de su deportación.

Cuatro décadas y media después de emigrar a EE.UU., Félix Arrebato Blanco está a punto de ser expulsado debido a sus antecedentes penales, aun cuando tiene una residencia permanente, según reveló el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un comunicado.

Su historial delictivo incluye abuso sexual de menores, portación oculta de armas y no registrarse como delincuente sexual, precisó la agencia en la red social X.

Señaló que Arrebato Blanco “fue acogido en Estados Unidos en 1980, durante una migración masiva de disidentes cubanos que huían de la Cuba comunista y del régimen autoritario de Fidel Castro”.

Durante seis meses, entre abril y octubre de ese año, más de 125,000 cubanos abandonaron su país por el puerto del Mariel y arribaron a las costas de Florida. El gobierno del presidente Jimmy Carter “les brindó refugio seguro” en EE.UU., recordó ICE.

Muchos de los cubanos emigrados entonces, como Arrebato Blanco, incluso obtuvieron la residencia permanente, pero “él desperdició su oportunidad”, afirmó.

De acuerdo con la información, Arrebato Blanco está detenido en Alligator Alcatraz desde el 2 de noviembre, en espera de ser expulsado.

ICE lo presentó como “lo peor de lo peor” en Miami, una clasificación que agrupa a inmigrantes con antecedentes penales peligrosos, que -sostienen las autoridades- representan una amenaza para la seguridad pública y son capturados con el fin de expulsarlos definitivamente del país.

El éxodo del Mariel marcó una de las mayores oleadas migratorias de la historia cubana reciente. Miles de cubanos buscaron refugio en Florida huyendo de la pobreza y la represión del régimen de Fidel Castro, aunque entre ellos también viajaron presos comunes y personas liberadas de instituciones penitenciarias y psiquiátricas, utilizadas por el gobierno castrista para deshacerse de sectores considerados “indeseables”.

Recientemente, ICE detuvo a otro cubano refugiado del Mariel, con un extenso historial delictivo, que incluye cargos por posesión de drogas y agresión agravada con lesiones.

Los arrestos de numerosos ciudadanos cubanos que han sido condenados o acusados de delitos graves en EE.UU. forman parte de la férrea política migratoria de la administración de Donald Trump, que busca capturar y expulsar del país a inmigrantes indocumentados, muchos de ellos con antecedentes criminales.

Avalada por un fallo de la Corte Suprema, la actual administración estadounidense ha deportado a migrantes con condenas previas por crímenes violentos a terceros países, en los casos en que sus naciones de origen no los han recibido.

La decisión de Washington de enviarlos a países en conflicto y con los cuales no poseen ningún vínculo personal ha sido duramente criticada por organizaciones de derechos humanos y juristas.

Al menos cuatro cubanos con extensos prontuarios delictivos y órdenes finales de deportación emitidas por ICE han sido enviados a países de África, como Sudán del Sur, el Reino de Esuatini y Ruanda, mientras que otros fueron trasladados a México.

El gobierno de La Habana se niega a recibir a personas que tienen antecedentes penales en EE.UU. o han permanecido fuera del país desde antes de los acuerdos migratorios de enero de 2017, lo que ha llevado a la deportación de cubanos a terceras naciones, incluso algunas donde corren riesgo de tortura o muerte.

Según registros oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), más de 42,000 cubanos tienen órdenes de deportación definitiva, pero la renuencia del régimen a aceptarlos de vuelta ha complicado los procesos de expulsión.

Mientras, se mantienen los vuelos de deportación desde EE.UU. a Cuba con una frecuencia mensual, en cumplimiento de los acuerdos migratorios vigentes entre los gobiernos de ambos países.

El jueves pasado, 232 personas fueron devueltas a la isla en la décima operación aérea desde que Trump asumió el poder. En total, 1,231 migrantes cubanos han sido deportados de EE.UU. a Cuba por vía aérea, del 23 de enero al 6 de noviembre de 2025.