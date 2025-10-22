Cubana en Miami advierte tres cosas a quienes planean vivir en España: “Me da dolor que se metan en esa aventura”

La creadora de contenidos cubana Karen Hernández, conocida en redes sociales como @elixir_karen1994, generó debate entre los usuarios de TikTok al compartir un video en el que critica la decisión de algunos cubanos que residen en Estados Unidos y planean mudarse a España.

En el video, Hernández asegura que siente “dolor” al ver a compatriotas “meterse en esa aventura”, y advierte sobre lo que considera desventajas de la vida en el país europeo.

“Me volví a encontrar con un cubano que idolatra España y va a dañar su futuro y el de su familia por emigrar de Estados Unidos a España. Y estas fueron las tres cosas que le dije porque me da un dolor que la gente se meta en esa aventura”, comentó al inicio del video.

La influencer, que reside en Miami, enumeró varios aspectos que, según su experiencia o percepción, podrían suponer un retroceso para quienes decidan mudarse de Estados Unidos a España.

“Le expliqué que debía olvidar la comodidad de bajar de su casa y coger el carro para hacer lo que quisiera, porque en España te mandan hasta el carro que tú tienes que manejar. Prácticamente estás obligado a usar carros eléctricos y carros modernos, cosas que no es tan fácil comprar allá”, expresó.

Además, ironizó con el estilo de vida europeo y las diferencias culturales que, a su juicio, complican la adaptación de los cubanos:

“En España el carro que vas a tener es el carrito de los mandados, esas dos rueditas que tú arrastras. Segundo, le conté que va a parecer un ratón encuevado porque no se va a adaptar al clima y le van a salir muchísimas arrugas porque el clima es súper seco”.

Karen también opinó sobre la comunicación entre cubanos y españoles:

“No se va a entender con ningún español. El humor de ellos con el de nosotros, nada que ver. Es probable que abran la boca y se sientan ofendidos. Nosotros siempre vamos de frente y ellos siempre una nebulosa para salirse con la suya”.

La cubana advirtió sobre temas como la seguridad y el alquiler de viviendas, y añadió:

“No se asombre si lo carterean por cualquier ciudad, porque es normal. En España también hay delincuencia. Y no le van a alquilar en ningún lugar porque el tema de los ocupas está cada día peor. Para rentarte un piso, todo lo que tienes que aportar. En muchos lugares no quieren niños, ni perros, ni familia; prácticamente quieren ermitaños”.

Por último, la creadora de contenidos se refirió al sistema fiscal español:

“Si vas de Estados Unidos a España seguramente tienes tu dinero. ¿Y qué crees? ¿Piensas que en España te lo van a cuidar? No, mi amor. Cada año vas a tener que hacer la declaración de la renta y te van a quitar una cantidad que ellos no movieron ni un dedo para cotizar”.

“Eso es sin contarte que si mezclas tu cuenta de aquí con la cuenta de allá, haciendo transferencias y tú eres el propietario de ambas, vas a tener que pagar impuestos por ambas: cuenta de Estados Unidos y cuenta de España. Así que piénsate que España no es el paraíso que tú te crees”, concluyó.

Las declaraciones de Hernández han dividido opiniones en redes sociales. Mientras algunos usuarios coincidieron con su análisis, otros la acusaron de exagerar y de hablar sin conocer en profundidad la realidad española.

Su video refleja un debate cada vez más frecuente entre emigrados cubanos: ¿dónde se vive mejor, en Estados Unidos o en Europa? Una conversación que, más allá de las opiniones personales, sigue mostrando la diversidad de experiencias y expectativas dentro de la diáspora cubana.