Trump dice que Miami se volverá refugio de quienes huyan del comunismo en Nueva York

Vídeos relacionados:

En su primera aparición pública tras los comicios locales y estatales de esta semana, el presidente de EE.UU, Donald Trump, afirmó que “Miami será un refugio” para quienes “escapen del régimen comunista de Nueva York”, tras la elección del demócrata socialista Zohran Mamdani como nuevo alcalde de esa ciudad.

Sus declaraciones fueron hechas durante el America Business Forum (ABF), celebrado en el Kaseya Center de Miami, un evento que congregó a líderes políticos, empresarios y celebridades de todo el continente.

Trump, aprovechó el foro para lanzar duras críticas contra el Partido Demócrata, acusándolo de estar llevando al país por un camino peligroso hacia el autoritarismo de izquierda.

La victoria de Mamdani en la ciudad de Nueva York, según el presidente, sería prueba de ese giro radical.

“Ahora los demócratas son tan extremistas, que Miami pronto se convertirá en refugio para quienes están huyendo del comunismo en Nueva York. Huyen, huyen. ¿Dónde vives? En Nueva York, pero estoy tratando de irme porque no quiero vivir en un régimen comunista”, exclamó Trump ante la audiencia.

Zohran Mamdani, nacido en Uganda, será el primer musulmán y el alcalde más joven en más de un siglo en gobernar la ciudad más poblada de Estados Unidos.

Lo más leído hoy:

Se identifica como demócrata socialista, lo cual ha sido suficiente para que Trump lo etiquete directamente como “comunista”, sin matices.

“Eligieron a un comunista. Los demócratas instalaron a un comunista como alcalde. Quieren convertir a Estados Unidos en la Cuba comunista o la Venezuela socialista”, aseguró el presidente.

“Estados Unidos perdió un poco de soberanía”

Más allá de sus ataques a Mamdani, Trump presentó la elección neoyorquina como una amenaza existencial al modelo estadounidense.

“Estados Unidos perdió un poco de soberanía anoche en Nueva York”, declaró, en una frase cargada de simbolismo político.

Para el presidente, el triunfo de Mamdani y otros demócratas en estados como Nueva Jersey, Virginia y California, donde se aprobó la controvertida Proposición 50, representaría una erosión de los valores fundacionales del país.

“He advertido durante muchos años de que nuestros oponentes están empeñados en convertir a Estados Unidos en Cuba comunista y Venezuela socialista. ¿Ven lo que pasó en esos lugares? Durante generaciones, Miami ha sido un refugio para los que huyen de la tiranía comunista”, añadió.

La elección de Mamdani fue especialmente simbólica por producirse en un contexto nacional donde las tensiones ideológicas están al rojo vivo.

El nuevo alcalde ganó con un 50.4% de los votos, venciendo al exgobernador Andrew Cuomo, que se postuló como independiente (41.6%), y dejando muy por detrás al republicano Curtis Sliwa (7.1%).

Comunismo o sentido común: la nueva disyuntiva de Trump

Una de las frases más contundentes del discurso fue la forma en que Trump planteó el panorama político actual:

“La opción es comunismo o sentido común”, resumió, en una frase que ha comenzado a circular con fuerza entre sus seguidores y en redes sociales.

Trump también aprovechó para denunciar que la izquierda está provocando el caos económico y social en el país, responsabilizando a los demócratas del cierre del Gobierno federal -el más largo en la historia- iniciado el 1 de octubre.

Afirmó que la oposición está “exigiendo salud médica para los extranjeros ilegales”, incluyendo “narcotraficantes” y personas “que llegaron al país de prisiones e instituciones mentales”.

“La izquierda radical, los demócratas, están causando que millones de estadounidenses que dependen de los cupones de comida estén sin beneficios. Están forzando que los empleados federales no tengan sus cheques y están dejando atascados a miles de viajeros en los aeropuertos”, denunció.

El tono de Trump ha encontrado eco entre sectores del electorado de Miami, especialmente en las comunidades de origen cubano y venezolano, que históricamente han apoyado al Partido Republicano debido a sus posiciones firmes contra los regímenes autoritarios de izquierda en América Latina.

El paralelismo entre Mamdani y dictadores como Fidel Castro o Nicolás Maduro fue implícito pero claro en el discurso del presidente estadounidense, quien busca capitalizar el temor a una supuesta deriva socialista en Estados Unidos para reforzar su base electoral.

Un balance de la derrota y promesas de futuro

A pesar del tono combativo, Trump reconoció que los resultados de las elecciones fueron una llamada de atención para su partido:

“Los republicanos han aprendido mucho”, señaló, atribuyendo la derrota parcial al cierre del Gobierno y a su ausencia en las boletas electorales.

También aprovechó el evento para hacer balance de su segundo mandato, que acaba de cumplir su primer año. Mencionó logros como el crecimiento económico, la creación de empleos, el control de la inflación, la independencia energética y sus planes para impulsar la Inteligencia Artificial y las criptomonedas.

El mensaje es claro: Trump quiere que el sur de Florida sea mucho más que un bastión republicano, quiere convertirlo en símbolo de resistencia frente a lo que él llama “la tiranía de la izquierda radical”.

Y lo dice sin matices: “Miami será refugio”.