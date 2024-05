Cuarenta mil personas reciben el agua en pipas en Sancti Spíritus

Cuarenta mil personas reciben el agua en pipas en la provincia de Sancti Spíritus, según publica la prensa oficialista que achaca esta situación a la sequía y a la irregularidad con que entra el agua en las casas debido a los apagones, una situación a la que se refieren con el eufemismo de "contingencia energética".

La situación del municipio es "crítica" en algunos puntos de la provincia, reconoce Roberto Nápoles Darias, director de la Empresa Provincial de Acueducto y Alcantarillado, teniendo en cuenta que 13.700 vecinos dependen exclusivamente de los camiones cisterna para poder abastecerse de agua.

En Trinidad, por ejemplo, la situación es extrema ya que su principal fuente de abasto, San Juan de Letrán, está en sus niveles más bajos y bombea por debajo de un tercio (20 litros por segundo) de su capacidad (95 litros por segundo) por lo que el agua no llega a muchas zonas de esta localidad. Especialmente afectado están el casco histórico, los sitios altos y los consejos populares. Además, los apagones impiden que llegue el agua desde la batería de pozos que tiene este municipio.

La provincia, añadió Darias, tiene dos plantas potabilizadoras: Yayabo y Macaguabo. La segunda abastece a seis de cada diez (62%) residentes del municipio cabecera y de Cabaiguán. Ambas plantas sufren la "obsolescencia tecnológica" que padecen la mayoría de servicios públicos que se prestan en el país y que se nota especialmente en el suministro eléctrico.

Ahora se estaría haciendo una inversión para montar nuevos equipos de bombeo en Macaguabo y sustituir algunos que llevan 20 años de explotación, lo que supuestamente mejorará el servicio que se presta en Sancti Spíritus y Cabaiguán. De hecho, el director provincial dice que ya se han montado cuatro motores y tres de ellos están en marcha.

Sin embargo, esta explicación no convence y en la propia prensa oficialista un lector reprocha que no se haya dado mantenimiento a estas infraestructuras y se haya llegado a esta situación. "No acabo de entender quién es el que hace el esfuerzo entre el Gobierno y el pueblo. El Gobierno no hace el esfuerzo. Lo que no hizo fue prever que esto ocurriera y esperó 20 años para descubrir la obsolescencia tecnológica. Descubren el agua tibia cuando está hirviendo".

En realidad, los que peor están son los municipios que dependen de la otra planta (Yayabo) que el director provincial dice que bombea la mitad de litros por segundo debido a la sequía porque está trabajando a su capacidad máxima. Y esto afecta, sobre todo, a la zona centro: parque, bulevar, calles Agramonte, Martí, Máximo Gómez y también la parte sur de la ciudad (reparto 23 de Diciembre). En este caso, las mejoras se notarán si llueve.

Ante esta situación, las autoridades han puesto en marcha un servicio de pipas de agua que dan prioridad a escuelas y centros asistenciales y por la tarde-noche, a los residentes de las zonas más afectadas, que no especifican cuántos son ni con qué frecuencia ni a qué precio reciben las pipas. Pero baratas no son. Lo explica una lectora que asegura que en Trinidad pagan 5.000 pesos por pipa (14,70 dólares).

Agua de mala calidad

El problema en Sancti Spíritus no es sólo que no hay agua sino que la que llega, tiene mala calidad. La provincia registró en abril pasado un aumento de los casos de enfermedades diarreicas agudas (EDA), atribuido por el gobierno al suministro y tratamiento deficientes del agua potable.

La doctora Yurien Negrín Calvo, subdirectora de Epidemiología del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, aseguró en ese momento que la tasa de incidencia en la provincia era de 277.6 por cada 100.000 habitantes, pero ese índice es superior en los municipios de Jatibonico, Taguasco, La Sierpe y el territorio cabecera.

La directiva también advirtió de que la precaria situación higiénica de la provincia contribuye al aumento de los padecimientos diarreicos. Pero el incremento de las EDA no afecta solo al territorio espirituano pues similar situación se reportó en la vecina provincia de Ciego de Ávila en marzo último.

En todos los municipios, a excepción de Chambas y Bolivia, se notificó un aumento en los casos, siendo más frecuentes en los menores de 15 años, especialmente en bebés de hasta un año. De enero a marzo esa provincia registró un incremento de casos en un 86% con respecto a igual etapa del año anterior.