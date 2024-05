Eduardo Antonio se emociona hasta las lágrimas en pleno show ante el cariño de su público

Si hay algo que conmueve sobremanera a Eduardo Antonio es el amor de su público, ese que siempre lo acompaña en cada show y presentación y lo sigue en las redes sociales.

El cantante cubano se emocionó hasta las lágrimas durante su última matiné en el Tamalazo de Krome al recibir públicamente las muestras de cariño de sus fans.

Ante los aplausos y vítores de todos los presentes El Divo no pudo ocultar la emoción ni articular palabra.

Micrófono en mano, un hombre se dirigió a él asegurándole que había viajado desde muy lejos para verlo: “Yo me siento agradecido, soy tu seguidor, fan tuyo, una bendición hermano. Que Dios te bendiga”.

"Gracias a mi público maravilloso que nunca me falla y me ama tal cual soy, me respeta y me aplaude no tengo cómo pagarles", escribió Eduardo en uno de los comentarios al post.

Sin embargo, allí no quedaron las sorpresas de los fieles seguidores del artista, también le regalaron en pleno show una cadena con una medalla de Santa Bárbara.

“Gracias por este regalo. Una cadena de oro con la medalla de Santa Bárbara para que me proteja de los envidiosos”, escribió junto al video de este momento súper especial que atesorará con mucho cariño.

Faltan varios días para su próxima presentación en el Tamalazo, pero ya El Divo hizo la invitación para el domingo 2 de junio.