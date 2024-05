Viaja Estados Unidos con parole humanitario la Amy Winehouse cubana

Lisandra y su hijo en el aeropuerto de La Habana Foto © Redes sociales

Lisandra Rodríguez, conocida como la “Amy Winehouse cubana” debido a su gran parecido físico con la fallecida cantante británica, recibió el permiso para viajar junto a su hijo a Estados Unidos como beneficiaria del parole humanitario.

Aunque la propia Lisandra de momento no se ha pronunciado en redes sobre su viaje, fuentes allegadas a la joven han dado a conocer la noticia y han publicado fotos de ella junto a su hijo en el Aeropuerto Internacional de La Habana.

"Se va Cuba en Parole de La Cuba, como un girasol a buscar luz en medio del apagón. Buen viaje Amy de Cuba Lisandra Rodríguez y tu hijo. Gracias por la amistad", escribió en Facebook el joven cineasta cubano Daniel Ross Dieguez quien hace algunas semanas descubrió a Lisandra mientras trabajaba como camarera en el bar Escabeche.

Captura de Facebook/Daniel Ross Diéguez

La notoriedad alcanzada por Lisandra en pocos días fue debida en buena medida a Ross Diéguez, quien compartió en redes sociales imágenes que hicieron notar el enorme parecido de la cubana con la malograda artista británica y del que pronto se hicieron eco numerosos medios independientes.

"Lisi, espero que tu llegada a este gran país sea el comienzo de una nueva vida donde podrás tener y lograr lo que quieras siempre que te lo propongas y luches por tus sueños. Tu niño tendrá un futuro y una niñez como se merece tener", escribió en sentido mensaje de despedida este viernes la internauta Letty Orta.

"Enfócate en las cosas buenas y en las personas que te aporten bienestar y consejos positivos. Hay que trabajar duro pero verás tus resultados con tu esfuerzo", añadió.

Captura de Facebook/Letty Orta

"Estoy destrozada pero a la vez feliz de saber por fin que son libres. Besos para los dos", escribió por su parte Jacqueline Mayo Mujica.

Captura de Facebook/Jacqueline Mayo Mujica

"Este día marca el cierre de una etapa y el inicio de una vida llena de posibilidades, haciendo historia, ¡Muchas felicidades!, Amy de Cuba. Welcome to the United States", escribió Louise García, dándole la bienvenida a Estados Unidos.

En una de sus transmisiones en directo a través de Facebook este mes Lisandra había dicho que ella y su hijo tenían puesto el parole humanitario desde febrero del pasado año.

En días recientes, la joven volvió a ser noticia cuando estalló contra los presentadores de Con Filo por mencionarla en el programa, en el que dieron a entender que ella fue víctima de los comunicadores de Miami.

Por escrito en el apartado comentarios de Facebook del programa y luego en sendos videos publicados en su perfil, Lisandra aclaró que ella no es del clan de Con Filo. Subrayó que odia ese "programita", que no apoya la falsedad de ellos y que si ella no salía a la calle a expresarse “es por miedo”.

Fue a inicios de mayo que la fama sorprendió a Lisandra Rodríguez luego de que en pocos días su notable parecido con la fallecida cantante británica se hiciera viral en medios de prensa independientes.

Y es que la similitud entre ambas se potencia con la incorporación de gestos, poses, y el singular estilismo que Rodríguez explota con habilidad.

Sin embargo, la repentina fama y el público agradecimiento de Lisandra Rodríguez a los medios de prensa independientes se tradujo en que fue despedida de modo fulminante del bar donde trabajaba eventualmente como camarera en La Habana Vieja. Ella justificó el acto diciendo que trabajaba allí "sin papeles", pero igual el hecho fue interpretado como una reacción política.

A menos de un mes de aquello eventos, Lisandra Rodríguez está a punto de aterrizar en una nueva vida.