Andy Vázquez pide la opinión de sus seguidores: ¿Con o sin pelo?

Los fans de Andy Vázquez están acostumbrados a verlo sin pelo en la cabeza, salvo cuando se pone alguna que otra peluca para interpretar a sus personajes.

Sin embargo, el humorista cubano al parecer está pensando en un cambio radical de look y quién sabe si en un implante capilar.

El artista subió un video a Instagram luciendo una cabellera abundante y pidió a sus seguidores un criterio sincero al respecto.

“¡Dame tu opinión! Cómo me queda…”, preguntó en la descripción al video y las respuestas de sus followers no se hicieron esperar, aunque estuvieron un poco divididas.

“No, no, calvito es mejor”; “Ay me gustas más calvo no se si es la costumbre”; “No sé si es la costumbre, pero a mí en lo personal no me gusta”; “Te preferimos calvito”; “Ay noooo calvito te ves más machito”, opinaron algunos.

Otros, sin embargo, le dieron el visto bueno para el cambio: “La gente linda por dentro y por fuera se ve bien siempre con lo que sea”; “Te ves más joven”; “Qué abundante cabellera. Tienes que hacértelo te queda demasiado bien”; “Yo le recomiendo que sí”; “Se ve bien mucho más joven, en serio debería ponerse implante capilar”.

Y tú que nos lees, ¿te gustaría ver a Andy Vázquez con pelo?