Muere la actriz y profesora cubana Carmen Fragoso

La destacada actriz y teatrista cubana Carmen Fragoso falleció este viernes en La Habana, donde pasó sus últimos años padeciendo de una anemia severa y diabetes, además de una difícil situación económica, luego de su retiro del Instituto Superior de Arte (ISA).

La artista fue maestra de varias generaciones de estudiantes de la Facultad de Arte Teatral de la Universidad de las Artes y debió retirarse del ISA luego de perder la visión a consecuencia de la diabetes.

Graduada de la Escuela Nacional de Teatro y de la Universidad de las Artes, formó parte del grupo Teatro Escambray, donde integró obras como El paraíso recobrado, La vitrina, La emboscada y Los novios. También con ese grupo visitó importantes escenarios internacionales, recordó el Ministerio de Cultura de Cuba en una publicación en Facebook.

En su larga trayectoria, Fragoso integró los elencos del Grupo Extramuro, el Conjunto Teatral Anaquillé, Gaia Teatro, y en paralelo se convirtió en profesora de Técnica Vocal. Formó parte de la Cátedra de Teatro Cubano dirigida por Nelson Dorr.

Como maestra o actriz, estuvo vinculada a importantes procesos de la escena nacional.

Publicación en Facebook

En 1988, obtuvo el Premio de Mejor Actuación Femenina en el Festival Nacional de Teatro de Camagüey. Trabajó en la obra Santa Camila de La Habana Vieja, de José Ramón Brene, dirigida por Armando Suárez del Villar; asumió el monólogo La Caja de Pandora con el Grupo Cimarrón que dirige Alberto Curbelo; trabajó como entrenadora teatral para películas cubanas y puestas en escena; y fue profesora de Voz y Dicción para cursos de varias instituciones.

En 2017, ya con problemas en su visión, intervino en el estreno del espectáculo Nadie me entierre ese muerto, junto al actor Denis Colina, y dirigido por el Premio Nacional de Teatro, Carlos Pérez Peña.

En febrero de 20223 el grupo Perséfone Teatro lanzó una petición de ayuda para Fragoso, alegando que llevaba años con una situación compleja, que en los últimos tiempos se había agravado.

"Carmen está ciega desde hace años producto de la diabetes, enfermedad que le ha traído muchas complicaciones como la amputación de dedos y estar atada a la insulina de por vida", explicaba la publicación del grupo.

También agrega que la pedagoga, luego de tener que retirarse de sus clases en el ISA por perder la visión no paró de asesorar desde su casa a todo el que la fuera a visitar; y señalaba que el Ministerio de Cultura de Cuba no cuenta con una estructura para atender a los veteranos artistas, a los cuales "condenan si no tienen familia que velen por ellos, al desamparo y la inanición".