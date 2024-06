Laura Treto enseña los resultados de su cirugía estética y le llueven los piropos

Laura Treto se sometió recientemente a una cirugía estética en Miami y finalmente ha enseñado los resultados a sus seguidores.

“Un renacer”, fue lo único que escribió la actriz cubana junto a un video en Instagram en el que se ve su transformación.

La artista se hizo una liposucción con transferencia y desde que salió de cirugía comentó a sus seguidores que su intención no había sido tener un culazo como el de Jennifer Lopez, y que quería verse natural.

Como era de esperarse los piropos de sus fans no tardaron en aparecer, muchos de ellos elogiando que haya optado por un cambio moderado acorde con su físico.

“Hay algunas que comentan que dónde está el cambio, que está igual, es un cambio natural, sencillo, no aquellos fotingos que parecen globos horribles. El ser humano está perdido”; “Se lo hizo normal, natural, no como otras que parecen que tienen un tambor con las patas flacas”; “El cambio sí se nota. Brutal, me encanta la naturalidad, quedaste diva. Pero lo más importante es que lo notes tú y que cuando te mires al espejo te encante lo que ves”; “Quedaste hermosa”; “Muy bonita quedaste”, opinaron varios en los comentarios.

En una de sus stories de Instagram, Laura comparó el antes y el después de la cirugía y sin duda alguna se ve la diferencia.

Captura Instagram / Laura Treto

Tras la operación, la actriz recibió muchas críticas sobre todo de féminas, a lo que respondió diciendo que “es una pena que las mujeres nos ataquemos tanto así entre nosotras”.