Cubano en Italia resalta las ventajas de vivir en Europa: "Nadie te pregunta qué usted lleva en su jaba"

Un cubano en Italia, conocido en TikTok como @elprofeperdu, ha captado la atención en la red con un video donde responde a la pregunta de si extraña Cuba.

En sus palabras el joven se refirió, con su habitual tono desenfadado, a algunas de las cosas que más valora de su vida actual en Europa, en contraste con su país natal.

"Uno dice, coño, sí, verdad, la familia, las amistades", comienza respondiendo el cubano en su vídeo a si echa de menos o no la isla.

"Pero qué rico es caminar por la calle tranquilamente, sin pisar mierda. La calle limpiecita, tú estás tranquilo sabiendo que nadie te va a tirar un cubo de agua de un balcón", cita a seguidas entre las primeras cosas que aprecia de su entorno actual.

"Aquí nadie está chillando goma, es civilización, asere, eso es educación. Tú caminas el aire limpiecito, las plantas, los carros que no contaminan, no hay peste a petróleo, no hay peste a basura en las calles", subraya en reconocimiento al ambiente más limpio y ordenado en Europa.

La respuesta ha suscitado numerosos comentarios en TikTok, donde varios seguidores coincidieron en que lo único que extrañan de Cuba es la familia y no echan de menos la situación en las calles ni los problemas cotidianos. Otros expresan que, aunque extrañan a sus seres queridos, la comodidad y tranquilidad que encuentran en sus nuevos hogares es una gran ventaja.

"Yo no extraño para nada, solo a mi madre nada más"; "Yo solo extraño a mis familiares y amigos, los pocos que me quedan porque todos están en EEUU, pero aquí en Italia vivo sin ese estrés de que no hay corriente, no hay agua o conexión; aquí se vive bien"; "Muy pocos han experimentado caminar en la calle descalzo sin que se les pongan los pies negros en churre", se lee entre las reacciones.

El video el tiktoker cubano también abordó la interacción con la policía y la seguridad en Italia: "El policía no te pide el carnet. Nadie te pregunta qué usted lleva en su jaba", enfatizó. Esto resonó con otros usuarios que compartieron experiencias similares de mayor libertad en Europa en comparación con la constante vigilancia en Cuba, "exacto bro la policía ni mira a uno", dijo uno.

Al final, @elprofeperdu concluye con una reflexión sobre la diferencia en el ambiente social: "No hay música en las esquinas, no hay música en los balcones (...) Aquí en Europa nadie está mirando si ando vestido con un short, nadie está mirando si ando vestido con un pulovito", añadió en su comentario, que ofrece una ventana a las experiencias de los cubanos en el extranjero y cómo se adaptan a nuevas realidades.