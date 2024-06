Reducen horarios y refuerzan seguridad en bares y discotecas del Doral

El Concejo Municipal de Doral aprobó una ordenanza que reduce el horario de atención y de venta de alcohol, e introduce nuevas medidas de seguridad en los establecimientos nocturnos de esa ciudad, luego del tiroteo en CityPlace Doral en abril último, donde perdió la vida un guardia de seguridad de origen cubano.

Dos meses después del incidente en que fue asesinado el joven George Alejandro Castellanos, de 23 años, en el Martini Bar, donde trabajaba, las autoridades políticas de Doral dispusieron medidas con el objetivo de reforzar la seguridad en discotecas y bares, los cuales cerrarán más temprano.

La nueva normativa municipal, aprobada el pasado 12 de junio en segunda lectura, por cuatro votos a favor y uno en contra, establece que los locales con licencia de horario extendido deberán cerrar a las 3:30 a.m., y la última llamada para solicitar bebidas alcohólicas será a las 2:30 a.m. Anteriormente, los negocios con licencia extendida para venta de licor cerraban sus puertas a las 4:00 a.m. y tenían autorización para su expendio hasta las 3:50 a.m.

Esta regulación municipal incluye, además, medidas de seguridad como la obligatoriedad de instalar sistemas de detección de metales en la entrada de esos establecimientos, para evitar el ingreso de personas armadas.

Asimismo, los propietarios de los negocios tendrán que contratar a un oficial de policía fuera de servicio a partir de las 11:00 p.m. e instalar sistemas internos de seguridad, como cámaras de vigilancia.

Según un comunicado del Concejo de Doral, con esta ordenanza se busca disminuir la posibilidad de que ocurra un tiroteo como el del 6 de abril dentro del Martini Bar, en CityPlace Doral.

En el trágico suceso falleció Castellanos, a consecuencia de los disparos que le propinó un hombre identificado como Jamal Wood, involucrado en una disputa entre clientes por el uso de una silla.

Dos policías intervinieron en la pelea e intercambiaron disparos con el individuo armado, que finalmente fue abatido. Otras siete personas que estaban en el bar resultaron heridas.

La nueva norma municipal fue presenta originalmente por la concejal Maureen Porras a raíz del fatal suceso. Acerca de la importancia de implementar y hacer cumplir las regulaciones locales, Porras dijo a Telemundo51: “Si vamos a crear un código, vamos a forzarlo y vamos a asegurarnos que esté siendo no solamente forzado, pero que también sea efectivo”.

El voto en contra de aprobar la ordenanza fue emitido por la alcaldesa Christi Fraga, quien había propuesto como hora de cierre las 2:00 a.m. “No estuve de acuerdo en que las medidas de seguridad solo fueran obligatorias para los establecimientos con horario extendido. En mi propuesta quería incluir a todos los centros nocturnos”, señaló la alcaldesa a AmericaTeVé.

Según una nota de este canal, representantes legales de los locales de ocio nocturno de Doral ya habían expresado su desacuerdo con las medidas que disponía esta nueva ordenanza.

Si la norma queda definitivamente implementada, los establecimientos nocturnos que la incumplan podrían recibir multas e incluso, ser cerrados.

Está programada para agosto una reunión donde se analizará nuevamente la ordenanza, cuya revisión podría ser solicitada por algunos concejales antes de su entrada en vigor a finales de septiembre, indicó AmericaTeVé.