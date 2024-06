Impiden salir de Cuba por Nicaragua al opositor Bárbaro de Céspedes: "No me dejan vivir"

El opositor cubano Bárbaro de Céspedes denunció que la Seguridad del Estado le impidió salir del país hacia Nicaragua y que existe una complicidad entre los gobiernos de ambos países.

"La Seguridad del Estado ha tratado de hacerme la vida imposible en Cuba, a mi familia y a mí. Tomé la decisión más difícil de mi vida, emigrar de este país que amo y defiendo. No es por temor a la muerte, ya yo no tengo vida, sino por no causar una molestia a mi familia", dijo el opositor.

Contactó con una persona para volar a Nicaragua el 14 de junio por la tarde, pero tras haber pagado su pasaje, un costoso vuelo que tenía varias escalas, no le permitieron subir al avión.

"Estando en el autobús rumbo al aeropuerto, me enviaron un mensaje donde decían que el gobierno de Nicaragua negaba mi entrada a ese país", dijo De Céspedes.

El opositor cubano es conocido por su activismo y sus duras críticas al régimen. En su transmisión en directo por Facebook explicó que en 2021, su hija pensaba emigrar a Estados Unidos por Nicaragua y al intentar subir al avión las autoridades nicaragüenses le negaron el acceso.

Ahora, en 2024, también esta situación le ha ocurrido a él. De Cépedes comentó que ha decidido emigrar porque al salir de prisión en febrero de 2024 fue advertido por la Seguridad del Estado de que con cualquier situación que ocurriera en Camagüey volvería a ser detenido y procesado penalmente.

Además, recibe con frecuencia amenazas, advertencias y persecución y tiene una situación económica delicada porque el Estado no le permite trabajar, ni en el sector público ni en el privado.

"Todo el que me conoce sabe que la patria está por encima de todo en mis sentimientos", comentó dolido el Patriota de Camagüey.

Bárbaro de Céspedes fue detenido por manifestarse el 11 de julio de 2021 y condenado a dos años de prisión por los cargos de atentado, desobediencia y desacato.

Desde la cárcel envió un mensaje declarando su inocencia y firmeza en sus principios. Su lucha ha sido apoyada por su familia y otros activistas. Fue liberado en febrero de 2024, pero la Seguridad del Estado no le permite abandonar Cuba.