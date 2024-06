Anciana cubana y su hijo con síndrome de Down pasan hambre en Camagüey: "Salió a la calle a pedir limosnas"

Una activista cubana denunció la situación tan precaria de una anciana y su hijo con síndrome de Down, residentes en Camagüey, quienes atraviesan una crisis tan grave que la señora salió a la calle a pedir limosnas.

Guelmi Abdul, quien tiene un grupo de ayuda a personas necesitadas, relató en su muro de Facebook el caso de Roger, el muchacho síndrome de Down, y su mamá Gilda, quien sobrepasa los 70 años.

"Me llegó la noticia que no tenían que comer, no pienso disfrazarlo, estaban pasando ¡hambre!. A tal punto, que la señora salió a la calle a pedir limosnas para poder comprar algo de comer", recalcó.

Guelmi reveló que gracias a las donaciones que le hacen llegar sus colaboradores, pudo enviarles a la anciana y a su hijo tres cajas de leche nutricional para bebé, un paquete grande de pollo, tres de spaghetti y detergente, además de mil pesos.

"Agradezco a Dios y todos los que ponen su granito de arena. Y aquí dejo los datos de ellos para quienes deseen ir y ayudarles", dijo.

El hijo se llama Roger Olivero Nápoles y su mamá Gilda Nápoles Donet. Viven en Calle 1ra Paralela #413 e/ Miguel Ángel Núñez y Alfredo Adán. Reparto La Vigía. Camagüey.

Su teléfono fijo es el 32 23 52 83 y el celular 50301633.

Guelmi le pidió a Gilda que contara su situación. La anciana se emocionó tanto que habló más del agradecimiento al grupo de ayuda que de sus problemas.

"Mi hijo tiene problemas intestinales, es un síndrome de Down y está malito. Y las proteínas están muy caras y yo gano un sueldo de asistencia social que no me alcanza para el mes", señaló.

"Mi hijo está comiendo por este grupo. (...) Ya lo están mirando que está flaquito, que tiene problemas, y es un niño que no sale de la casa, no se relaciona con nadie, nada más que con su mamá", subrayó.