La Dura vuelve a superarse con un escotado vestido perfecto para este verano

Es oficial. Ya ha comenzado de manera oficial el verano y es momento de buscar los looks más frescos y apetecibles para los días calurosos. Y una de las prendas estrella que nunca fallan esta temporada son los vestidos, una prenda más versátil y cómoda que tiene que haber en todo armario. Si tuviéramos que mencionar una influencer cubana capaz de inspirarnos cuando se trata de lucir un vestido elegante y a la vez cómodo con las altas temperaturas es Diliamne Jouve, más conocida como La Dura.

La también empresaria cuenta en su armario con las prendas de temporada que toda amante de las tendencias sueña. Y en su perfil de Instagram siempre está compartiendo outfits para inspirar a las demás a encontrar ese estilo sexy a la par que sofisticado para toda ocasión.

En las últimas horas, la joven ha publicado unas instantáneas en las que lleva un vestido de color beige, un color tendencia total, con un pronunciado escote. Una prenda que nos hace pensar automáticamente en esas noches de verano, ya que además cuenta con unos flecos en la zona de la falda. La Dura lo ha combinado con un sombrero y algunas joyas con toques de madera, para darle ese aire natural al estilismo. ¡No nos extraña que sienta tropical con este estilo!

Ante las nuevas fotos de la creadora de contenido se han rendido sus seguidores, que le han dedicado toda clase de piropos en el tablón de comentarios:

"Cuando pienso que no puede superarse más, sale con este fotón", "La única cubana que me inspira y me sorprende con su sexapil único e inigualable", "Qué fina" o "Mi favorita", son algunos mensajes que le dejaron a la esposa de Jacob Forever.