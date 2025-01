La Dura reacciona a las redadas contra migrantes en Estados Unidos: "Me da mucha tristeza"

Vídeos relacionados:

La influencer cubana Diliamne Jouve, conocida como La Dura, utilizó sus redes sociales para expresar su preocupación por las recientes redadas contra migrantes en Estados Unidos.

En una publicación de Instagram, compartió su sentir acerca de las personas trabajadoras que enfrentan la incertidumbre y las dificultades en su búsqueda de mejores oportunidades.

“Me da mucha tristeza ver lo que está pasando con personas trabajadoras y honestas que vinieron a este país en busca de mejores oportunidades. Está bien que criminales y delincuentes no tengan derecho a los privilegios de este maravilloso país, pero la gente de bien no tiene por qué pagar los platos rotos”, escribió La Dura en una de sus historias.

Captura Instagram / La Dura

La Dura publicó también este comentario en un post de Un Martí To Durako con un video sobre las redadas contra migrantes en el que se ve justamente el momento en que detienen a una madre con su hija pequeña.

Su mensaje encontró eco entre sus seguidores, una de ellos le respondió destacando la importancia de que figuras públicas como ella alcen su voz en favor de los migrantes.

“Que hables de esto cuando hay muchos ignorándolo, dice mucho de ti. No te conozco, pero me das una tranquilidad tan grande. Yo llevo 6 años en este país, soy cubana y nunca me he podido legalizar; como yo hay miles de cubanos. Yo soy de las famosas historias de emigración del 2019, en su mayoría muy tristes e injustas. Ojalá leas este mensaje y ojalá si injusticias pasaran con cubanos como yo en estos momentos difíciles, los influencers buenos como tú alzarán su voz. Bendiciones siempre”, le escribió esta cubana.

Captura Instagram / La Dura

La Dura no dudó en responder al mensaje, reafirmando su postura: “Estoy del lado de toda la gente buena que ha entrado a este país en búsqueda de mejores oportunidades”.

En una historia posterior, añadió: “A este mundo le falta mucho amor y empatía”.

Captura Instagram / La Dura

Las palabras de La Dura han sido bien recibidas por muchos de sus seguidores, quienes valoran que utilice su plataforma para dar visibilidad a una problemática que afecta a tantas familias migrantes.

Estas declaraciones llegan en un contexto de creciente preocupación por las políticas migratorias de Estados Unidos, particularmente tras la toma de posesión de Donald Trump, que marcó un endurecimiento en las redadas y deportaciones. Desde entonces, miles de migrantes, incluyendo cubanos, han enfrentado dificultades para regularizar su estatus, mientras que las detenciones masivas y deportaciones han generado críticas de diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos.

