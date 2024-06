Cubana en USA envía mensaje a compatriotas en la isla: "Aquí también se pasa trabajo"

En un video que ha provocado comentarios y reacciones en TikTok, una cubana que vive en Estados Unidos, conocida en la plataforma como @chicadiabla1390, envió un mensaje a sus compatriotas en la isla, saliendo al paso a la percepción de que la vida fuera es fácil y sin dificultades.

“Aquí también tenemos una vida propia, aquí tenemos que pagar todo: desde la renta, carro, el seguro, el médico, todo aquí se paga”, comenzó en el vídeo, donde enfatizó que muchas veces los cubanos en la isla creen que los residentes en el extranjero son millonarios, pero la realidad es diferente: “Nosotros los cubanos especulamos muchísimo en Cuba y no es tan así”.

En su argumentación la joven se refirió a los escollos que enfrentan los emigrados y lo comparó con quienes permanecen en Cuba: “allá cualquiera le da un plato de comida o un poquito de arroz”, mientras que "aquí en este país no es así, aquí tú tienes que luchar lo tuyo, aquí no se le pide al vecino", ejemplificó.

El mensaje generó una fuerte respuesta de la comunidad en TikTok, donde recibió numerosos comentarios de apoyo y comprensión como “Me quito el sombrero, mi reina”; “Tienes toda la razón, pura realidad”; “Nosotros acá trabajamos como perros y hay que pagar hasta la risa, en Cuba amistades creen que uno cambió”; “Es la mejor verdad que he escuchado”; “Cuánta razón en tus palabras”; "Muy cierto pero muchos no entienden", se lee en los comentarios, entre los que tampoco faltaron quienes le hicieron notar que, pese a todo, fuera es posible progresar y tener unas condiciones de vida decorosas, mientras que en la isla, ni trabajando se consigue.

"Aquí por lo menos trabajando sales adelante pero en Cuba no es lo mismo, es fuerte la cosa"; "Muy cierto, lo único que aquí no se pasa hambre como en Cuba", le dijeron.

El vídeo, lo finalizó con una invitación a aprender a decir que “no” cuando es necesario y establecer límites para no comprometer su propia estabilidad en el intento de ayudar a otros.

No es la primera vez, sin embargo, que un mensaje así provoca debate en la red.

"No le caigan más arriba al que salió de Cuba como si fuera un yuma explotándole y pidiéndole chicle. Familia cubana, sean conformistas con lo que uno le da. El que salió de Cuba y llegó a otro país la vida la tiene bastante dura, la vida del emigrante es bastante dura", había recomendado en días recientes tiktoker cubana Kuki Acea, residente en España.

"Yo me mato trabajando, yo hago horas extra para llevarles regalos cosas y ropa a los niños y no me lo agradecen. No agradecen absolutamente nada, les dejo dinero y quieren más. Ellos quieren el último teléfono del año, ellos quieren ropa de marca que ni yo uso y zapatos de marca que ni yo uso", lamentó también una cubana en USA.

¿Y tú qué opinas de este debate?