Padre de balsero cubano muerto en naufragio en 2022: Es el dolor más grande que se puede tener

Arturo Verdecia perdió a su hijo de 30 años en el trágico suceso Foto © Captura de video/Telemundo51

Arturo Verdecia, padre de uno de los balseros cubanos fallecidos en el naufragio ocurrido en noviembre de 2022, afirmó haber sido engañado por la mujer de Florida que fue detenida la semana anterior y responsabilizada por la operación de contrabando que resultó en la muerte de 16 personas, entre ellas varios niños.

Su hijo, también llamado Arturo Verdecia, tenía 30 años cuando perdió la vida en la fatídica travesía, que partió el 16 de noviembre de 2022 del poblado de Jaimanitas, en el oeste de La Habana.

En una entrevista exclusiva con Telemundo 51, Verdecia señaló: “Hoy recibí la llamada del investigador que atiende el caso y me dijeron que sí, que había sido arrestada la primera persona involucrada y que fui engañado por ella”.

Yaquelin Domínguez Nieves, de 25 años y residente en Sebring, Florida, fue detenida el viernes pasado, acusada de 10 cargos federales por la operación de contrabando de personas en la que murieron ahogadas 16 personas, cuatro de las cuales fueron recuperadas en el mar, según la acusación formal de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida.

Verdecia contó al canal televisivo que una persona organizó el viaje en Cuba y Domínguez cobraba parte del dinero en Florida.

“Mi hijo me llamó y me dice: ‘Mira, mi papá, hay una muchacha que es la prima de este señor…’. Yo la llamé… Ella me decía: ‘Sí, sí, hoy sale la lancha…’. Como en efecto, salió ese día a la 1 de la mañana. ‘Todo va a ser seguro… él viene con mi primo, porque ellos son amigos’. Vaya... como que no era un viaje de negocio... ella pidió los 6,000 dólares para contribuir con el combustible”, reveló el padre.

Los inmigrantes salieron de Jaimanitas a bordo de la embarcación “El Alba”, pero no iban seis personas como inicialmente le habían prometido a Verdecia.

“Salieron 19 personas... incluidos menores de edad”, recordó. “Y ahí empezó la tragedia… Lo busqué por todos los canales... Al final, el día 19 de noviembre me llamaron los investigadores para darme la noticia de que a mi hijo lo habían encontrado, pero fallecido”.

“Dicen que cuando la lancha se viró, mi hijo tenía un chaleco, pero se puso a ayudar a los niños que venían dentro de la lancha, para ver si los lograban sacar”, relató el padre.

En su desesperación, Verdecia trató de comunicarse con Domínguez. “No quiso contestarme más. Yo vi que no llegaba y me pongo a llamarla para ver qué sabía de su supuesto primo, y llegó el momento en que no quiso contestarme más”.

“Ya mi hijo va a cumplir ahora en noviembre, el día 16, dos años de muerto, y yo le digo a todo el mundo que ese es el dolor más grande que pueden tener un padre y una madre”, expresó Verdecia.

La embarcación en la que al menos 19 personas viajaban hacia Estados Unidos se hundió aproximadamente a 30 millas de las costas de Cuba.

El primo de una de las víctimas contó al canal que, debido al mal tiempo, comenzó a entrarle agua a la lancha, y sus ocupantes pidieron al capitán que regresara porque sentían miedo, por los problemas de la embarcación.

El comunicado de la Fiscalía afirma que un sobreviviente dijo que el barco estaba sobrecargado y no contenía ni un solo chaleco salvavidas.

Tras el naufragio de “El Alba”, Alexander Piloto fue rescatado por otro bote, que poco después también zozobró, dejando un saldo de varias víctimas. Piloto y ocho balseros de esa segunda embarcación fueron rescatados por un barco mercante, que llamó a la Guardia Costera de Estados Unidos. Fue repatriado a Cuba.

Domínguez está a la espera de juicio y podría enfrentar una condena máxima de cadena perpetua o, incluso, pena de muerte. Hay otras tres personas acusadas en este caso, informaron las autoridades.

Markenzy Lapointe, fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, declaró: “Las empresas de tráfico de personas ponen en riesgo la vida de migrantes en aras de obtener ganancias. Los traficantes de personas se aprovechan de las esperanzas de los inmigrantes de una vida mejor. Trágicamente, las hazañas de los contrabandistas representan un grave peligro para los migrantes”.

Lapointe añadió que la Fiscalía de Estados Unidos tiene el objetivo de proteger a los migrantes vulnerables y salvar vidas, así que procesará a quienes lleven a cabo operaciones ilícitas de tráfico de personas.