La Diosa a su público: "La música me da vida pero sin ustedes no estoy completa"

Para La Diosa el apoyo de su público es muy importante en cada paso que da en lo profesional, por eso no falta el agradecimiento a ellos.

La cantante cubana compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram dirigido a sus seguidores en el que expresó su gratitud hacia aquellos que la han apoyado a lo largo de su carrera musical.

“La música me da vida pero sin ustedes no estoy completa. Todas las personas que desde que comencé en este mundo de la música me han querido con defectos y virtudes quiero decirles que mi agradecimiento es eterno porque gracias a ustedes vivo de lo que amo. Ustedes me hacen vivir mis sueños, esos que quise vivir desde pequeña y eso no tiene precio”, comenzó diciendo la artista.

Con mucho entusiasmo La Diosa anunció su próximo concierto el 5 de julio en el Flamingo Theater Bar de Miami y por supuesto invitó a todos a acompañarla ese día y prometió dar lo mejor de sí sobre el escenario.

“Cada concierto que preparo para ustedes lo hago con el amor más grande de este mundo porque es el momento en donde me toca a mí hacerlos vivir, soñar, reír, bailar, cantar, disfrutar", añadió.

Durante este concierto la cantante grabará en vivo el video de su nuevo tema “IBBAE" y su hija Reychel cantará por primera vez en vivo, a su juicio un “momento que será una de sus memorias más hermosas el día que ella sea una mujer”.

La pasada semana la artista también grabó otro videoclip junto a Osmani García de la versión que hicieron del tema “Querida” de Juan Gabriel.