Ulises Toirac lamenta estado del edificio Palace del Vedado: "Mientras al fondo se impone la nueva visión"

El popular actor y guionista cubano Ulises Toirac lamentó este lunes el mal estado de las edificaciones que alguna vez mostraron el esplendor de La Habana, las cuales se desintegran en medio de un escenario de contrastes entre destrucción y modernidad, como es el caso del famoso edificio Palace en el Vedado.

Desde la red social Facebook, el artista compartió una imagen de la estructura y destacó su estilo art decó "casi patrimonial (no lo es)", cuya estructura presenta, desde hace años, numerosas filtraciones y salideros, tanto de agua como de gas.

Publicación de Facebook/Ulises Toirac

El inmueble "erige su destartalamiento mientras al fondo en todo su ímpetu se impone la nueva visión de una Habana que se olvida de lo que la ha hecho famosa", escribió el también humorista al resaltar la contradicción entre lo nuevo y lo añejo con nuevas y despampanantes edificaciones (para el turismo).

La realidad actual del Palace del Vedado no es de última hora, pues los vecinos han denunciado filtraciones, escapes de gas y otros problemas.

“Hace unos cuantos años sufrimos de una filtración que daña el Lobby. Según algunas personas del edificio, que en algún momento informaron a vivienda de la situación, la filtración no tiene solución, pero ya los daños van más allá”, escribió en 2022 la usuaria Katia Suárez Torres en Facebook, alarmada de que el Palace, ubicado en la misma esquina de 25 y G, pueda convertirse en una tragedia como la del Hotel Saratoga.

Desde aquel momento, Suárez advirtió que resulta incomprensible que las autoridades no se ocupen de resolver estos problemas y no brinden a los vecinos una explicación coherente sobre el origen del agua que corre por paredes y techos. “Es triste ver como el único techo que tienes para tu familia se destruya gracias a la irresponsabilidad de algunos vecinos y la no respuesta de los encargados de tratar este asunto.Yo necesito respuestas y más que eso, necesito solución”, añadió.

La publicación de Toirac retomó el asunto del Palace y puso sobre la mesa, nuevamente, las condiciones del fondo habitacional de la nación caribeña, en decadencia desde hace décadas y que en los últimos días ha colmado titulares con los derrumbes parciales de una veintena de construcciones en la “Ciudad Maravilla”, debido a las intensas lluvias.

Los aguaceros han recargado infraestructuras que arrastran falta de mantenimiento, un nulo proceso inversionista en el sector residencial y el hacinamiento que ha obligado a las familias a dividir los espacios, muchas veces de manera improvisada.

Por otra parte, se elevan sin contratiempos hoteles como la Torre K, cuya gestión correrá a cargo de la compañía española Iberostar y cuenta con 154 metros de altura, 42 pisos y un total de 565 habitaciones que ostentarán la categoría de cinco estrellas.

Dicho proyecto está en coherencia con los programas del régimen que en 2023, por ejemplo, invirtió más en desarrollo del turismo que en infraestructuras sociales, de salud y educación, un hecho que ya se ha hecho habitual.