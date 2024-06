Incendio deja sin electricidad el Icon of the Seas

Un incendio a bordo del Icon of the Seas, el crucero más grande del mundo, dejó sin electricidad el martes al producto estrella de Royal Caribbean International mientras estaba atracado en Costa Maya, México.

Según Nathaniel Derrenbacher, portavoz de Royal Caribbean Group, la compañía matriz de la línea de cruceros, el barco experimentó una breve pérdida de energía durante el incidente, informó Usa Today.

Aclaró que el incendio se limitó a un área de la tripulación y fue rápidamente extinguido sin que se reportaran heridos.

Los sistemas de energía de respaldo del barco se activaron de inmediato, y los sistemas de energía principales fueron restaurados poco después, explicó el vocero.

Derrenbacher no proporcionó información adicional sobre el lugar exacto del incendio ni sobre la duración del corte de energía.

A pesar del incidente, el itinerario del barco no se vio afectado. El Icon of the Seas, el crucero más grande del mundo, está realizando un viaje de una semana por el Caribe Occidental, que partió de Miami, Florida, el sábado, según CruiseMapper. Se espera que el barco visite Cozumel el miércoles.

Este incidente se produce después de que en marzo se produjera un incendio en el embudo de escape del Carnival Freedom, un barco de Carnival Cruise Line, el segundo incendio en menos de dos años en esa nave.

El Icon of the Seas es el barco principal de la clase Icon. Entró en servicio el 27 de enero de 2024 desde el puerto de Miami en Estados Unidos. Tiene un arqueo bruto de 248,663 toneladas.