¡De regreso en USA! Tekashi 6ix9ine rompe el silencio después de 6 meses: "Yo soy el dolor de ustedes"

¡Tekashi 6ix9ine está de vuelta en Estados Unidos! El polémico rapero lleva varios meses en República Dominicana, donde ha tenido que enfrentar varias disputas legales, entre ellas, acusaciones de violencia hacia su pareja Yailin La Más Viral. Unos meses en los que ha estado ausente de las redes sociales y al margen de todo lo que se estaba diciendo sobre él.

Ahora que el joven ha regresado a su país natal, el joven compartió un vídeo pisando suelo americano después de más de medio año fuera y ha compartido un mensaje respondiendo a sus haters.

"Me quedé callado, dejando que se inventaran todo tipo de falsas noticias. Quisieron provocarnos para que respondiéramos y darle el contenido que ustedes necesitan. En los últimos seis meses sin estar activo ni responder a nada me di cuenta que soy el dolor de ustedes. Lo pueden negar y no lo voy discutir tampoco", dijo Daniel Hernández, su nombre real, en un escrito que subió a las historias de Instagram después de subir un vídeo aterrizando en Estados Unidos.

Captura de Instagram

Por ahora se desconoce si su novia, Yailin La Más Viral, y su hija Cattleya han volado con él a Estados Unidos. Se recuerda que la dominicana y el padre de la niña, Anuel AA, estaban tramitando la documentación para que la bebé de un año pudiera viajar a Estados Unidos.

En estos meses en los que el intérprete se ha mantenido alejado del foco también se conoció que el Servicio de Rentas Internas (IRS) incautó varios de sus autos de lujo en su residencia de Lake Worth, Florida.