El Hombre de Hierro entrega casa a anciana que perdió todo por derrumbe en La Habana

El exboxeador Lino Tomasen, conocido como "El Hombre de Hierro Cubano", le entregó una casa a una anciana que lo perdió todo en un derrumbe en La Habana.

En apenas cuatro días Lino logró reunir el dinero necesario para comprar la vivienda a la señora, a quien le dio además 30 mil pesos y 300 dólares.

"Miren ustedes qué confianza tuvieron en mí todas esas personas que depositaron su dinero para que yo ayudara a esa señora, esa fe y confianza se gana con muchos años de demostración de amor al prójimo a lo que hago y me dedico, que es ayudar a personas", expresó en su muro de Facebook.

En un video, El Hombre de Hierro agradeció a sus seguidores porque gracias a sus donaciones pudo comprar los muebles y equipos electrodomésticos, y en especial a Milena Góngora, quien al conocer la triste historia de la abuelita decidió aportar de una vez el dinero que hacía falta para adquirir el inmueble.

Esta es la segunda casa que El Hombre de Hierro entrega con su proyecto de ayuda a personas necesitadas.

La primera la dio el pasado 20 de junio a una madre con sus tres niños que tampoco tenía donde vivir.

Así lo reconoció en su cuenta de Facebook el humorista Limay Blanco, quien desarrolla una labor humanitaria similar.

Captura de Facebook / Limayblanco Humorista

"Mi Lino entrega su segunda casa, qué cosa más linda, qué bien, hermano. No pares aunque el mundo te ataque, no pares, un día ese mundo que te ataca hoy, un día te lo va a agradecer, porque el creador del mundo no ha dejado de agradecértelo. Dios te bendiga. Cuenta con mi apoyo siempre", subrayó.