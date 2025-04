José Daniel Ferrer: Cuando la solidaridad se castiga con represión en Cuba

La detención este 29 de abril de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), marca un nuevo capítulo en la larga historia de persecución que el régimen cubano sostiene contra este activista.

Más que una simple revocación de libertad condicional, el arresto constituye una nueva represalia política contra quien ha hecho de la denuncia pública y la acción humanitaria su trinchera.

Ferrer había sido excarcelado el pasado 16 de enero, tras cumplir su condena según consta en un informe jurídico del caso divulgado por CiberCuba en diciembre de 2024. Desde el primer momento, el opositor avisó de las maniobras del régimen para volver a encarcelarlo.

A pesar de que la justicia reconoció que “ya había extinguido la totalidad de la pena impuesta”, se le mantuvo arbitrariamente bajo medidas cautelares disfrazadas de “libertad condicional”, una figura ambigua que le dejaba a merced de una legalidad selectiva, manipulada por las autoridades.

Acción solidaria frente a un país en ruinas

Tras su liberación, Ferrer no optó por el silencio ni por el exilio. Al contrario, reanudó su labor al frente de UNPACU, abriendo nuevamente las puertas de su hogar en Santiago de Cuba como centro de ayuda a personas vulnerables.

Ancianos, madres solteras y enfermos encontraron en la casa de Ferrer atención médica, alimentos y medicinas. Su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega Tamayo, ha jugado un papel esencial en este esfuerzo solidario.

Estas acciones, lejos de ser reconocidas, fueron objeto de vigilancia, acoso y hostigamiento. A finales de marzo, la vivienda fue cercada por efectivos de la Seguridad del Estado, que impidieron el acceso a quienes buscaban asistencia.

Ferrer denunció el cerco como una forma de criminalizar la compasión y de castigar el ejercicio libre de la solidaridad ciudadana. La respuesta del régimen fue violenta: interrupciones de Internet, arrestos breves a colaboradores, campañas de difamación y, finalmente, el asalto a la sede de UNPACU, con la detención de su familia y compañeros.

Hostigamiento persistente y censura digital

La represión no se limitó al plano físico. Ferrer fue objeto de cortes sistemáticos de acceso a Internet, una práctica común del régimen para silenciar a voces críticas e impedir la denuncia internacional.

A pesar de ello, logró usar sus redes sociales para alertar sobre la situación represiva, evidenciar la miseria de los barrios más humildes y hacer llamados a la comunidad internacional. Estas denuncias llegaron incluso a organismos internacionales y gobiernos democráticos que habían celebrado su liberación.

Su voz, sin embargo, nunca fue del agrado de quienes controlan el poder. En sus videos, Ferrer denunciaba el hambre, la falta de medicamentos, la represión constante y la hipocresía del aparato judicial cubano. Esa valentía, lejos de ofrecerle protección, se convirtió en el argumento final para su detención.

¿Qué dice la “justicia” del régimen?

El Tribunal Supremo Popular justificó la revocación de la libertad condicional alegando que Ferrer no asistió a dos citaciones judiciales.

"Hermanos y amigos, me acaban de citar para mañana ante un Juez de Ejecución de la tiranía. NO VOY A NINGÚN LADO. Si la intención es amenazarme con volver a la prisión, pierden su tiempo. Por la libertad y el bienestar de mi pueblo doy hasta la vida. ¡No me asusta la prisión!", dijo Ferrer a finales de enero, pocos días después de su excarcelación y retomada desde el primer momento su acción solidaria y opositora.

La explicación, escasa y opaca, evitó mencionar que Ferrer ya había cumplido su condena, tal y como documentó esta redacción en diciembre de 2024, tras la negación de un habeas corpus. La continuación de medidas cautelares sin base penal sólida representa una clara violación de derechos fundamentales.

¿Cómo se puede imponer la “libertad condicional” a un reo que ha cumplido su condena? El uso de la "ausencia" como pretexto legal para revocar esta arbitraria medida no solo es jurídicamente cuestionable, sino que refleja la manera en que el aparato judicial en Cuba funciona como brazo ejecutor de la represión política.

Una persecución con nombre y apellido

Lo ocurrido este martes no es un hecho aislado, sino parte de un patrón. Ferrer ha sido arrestado y condenado en múltiples ocasiones desde que en 2003 fuera parte del "Grupo de los 75" encarcelados tras la llamada “Primavera Negra”. Ha sufrido golpizas, aislamiento, celdas de castigo, y aun así, ha mantenido su compromiso con la resistencia cívica.

La UNPACU, organización que fundó en 2011, ha sido uno de los principales movimientos opositores del país, enfocada en la denuncia directa, la desobediencia civil pacífica y la ayuda comunitaria.

Esa combinación —activismo político y acción social— lo convierte en una figura incómoda para un régimen que no tolera alternativas de legitimidad fuera del Partido Comunista.

La reciente detención de José Daniel revela, una vez más, el verdadero rostro de la llamada “justicia revolucionaria”: una estructura diseñada para proteger al poder y castigar cualquier forma de independencia.

Ferrer, cuya condena ya estaba extinguida según el propio expediente judicial, no representa un “peligro legal”, sino un peligro moral para un sistema corrupto, incapaz de lidiar con la crítica ni de ofrecer soluciones reales a los problemas del pueblo cubano.

Hoy, Ferrer está preso, pero no silenciado. Sus acciones, su legado y su ejemplo ya trascienden las rejas. Cada ciudadano que fue alimentado, cada enfermo que recibió atención, y cada denuncia compartida en redes sociales son prueba viva de que aún en los contextos más oscuros, la dignidad y la solidaridad pueden florecer.