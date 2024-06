Los Pichy Boys a Díaz-Canel: "Quién eres tú para quitarme la ciudadanía"

Los Pichy Boys arremetieron contra el régimen cubano al conocer que podrá retirarles la ciudadanía a los nacionales residentes en el extranjero a partir de que se apruebe la Ley de Ciudadanía.

En un video compartido en su cuenta de Instagram, el dúo de humoristas acusó al gobierno de sacar cada día una idea más estúpida que la anterior.

"Los comunistas se inventan cada mamonería y cada comepin..., con tal de que la gente hable de otra cosa y no de lo malo que está ese país, que lo tienen destruido", afirmó indignado Maikel Rodríguez.

"Cómo cojones tú me va a quitar la ciudadanía a mí si yo nací ahí, eso es un derecho natural; tú no puedes cambiar la historia, yo no puedo nacer dos veces", recalcó.

Maikel señaló que el gobierno puede quitarle el pasaporte a sus ciudadanos, pero no privarlos de la ciudadanía, y acusó a Díaz-Canel de estar ilegalmente en el poder.

"Quién cojones eres tú para quitarme la ciudadanía, el primer ilegal que hay ahí eres tú, que nadie votó por ti ni una pinga. Tú eres el primer ilegal; qué ciudadanía tú vas a quitar si tú estas ahí porque ustedes son unos dictadores", subrayó.

Esta semana se conocieron las causas por las que el gobierno cubano podrá retirarles la ciudadanía a los residentes en el extranjero, las cuales están incluidas en el Proyecto de Ley de Ciudadanía -aún no aprobado-, pero que se espera sea aprobado en julio, durante la próxima sesión de la Asamblea Nacional.

Según la normativa, es el "presidente" quien decide si un cubano debe ser privado de su ciudadanía, para lo cual deberá dictar un Decreto Presidencial.

El capítulo III "Privación de la Ciudadanía Cubana", dispone en su artículo 54 que los cubanos no pueden ser privados de su ciudadanía, salvo por causas legalmente establecidas.

Seguidamente, el artículo 55.1 establece dos causas: una es alistarse en cualquier tipo de organización armada con el objetivo de atentar contra la integridad territorial del Estado cubano, sus ciudadanos y demás personas residentes en el país.

La segunda causa es "desde el extranjero realizar actos contrarios a los altos intereses políticos, económicos y sociales de Cuba, siempre que así se considere por la autoridad de ciudadanía correspondiente", un planteamiento tan amplio que podría incluir cualquier actividad que para el régimen signifique una amenaza, como los opositores o activistas políticos.