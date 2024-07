Doblaje viral de Los Pichy Boys: Trump ataca Biden con palabras de Chocolate

Un nuevo video de Los Pichy Boys en el que toman un fragmento del reciente debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden se ha hecho viral en Internet.

En esta ocasión, el dúo de humoristas usó la voz del reguetonero cubano Chocolate MC, actualmente en prisión, y la superpusieron sobre la original de Trump en un momento del debate en que este atacaba a Biden.

Es realmente gracioso ver la cara del presidente al "escuchar" a su rival hablando de dolor en las tripas y malestares estomacales.

"Oye, he visto el debate como cinco veces ¡y no me acuerdo de esta parte! ¿Ustedes sí?", escribieron los humoristas en su cuenta de Instagram.

El debate entre Biden y Trump el jueves pasado originó multitud de memes en Internet por los lapsus del demócrata, quien fue muy criticado por su comportamiento.

A Biden le costó llevar el ritmo de la conversación, balbuceaba, a veces tartamudeaba y otras se quedaba en silencio, como si tuviera un lapsus.

Su actuación fue tan desastrosa que muchos en el Partido Demócrata dudan de su salud mental y opinan que debe retirarse de la campaña de reelección.