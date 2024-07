Proponen declarar el 3 de julio Día del Artista Disidente en honor del actor cubano Carlos Massola

La activista cubana Yamilka Laffita, conocida en redes sociales como "Lara Crofs", propuso que la fecha de la muerte del actor Carlos Massola sea declarada como “Día del Artista Disidente”.

“El silencio mísero, ensordecedor que ha hecho el establishment de la isla, no les sirvió de nada. Su tremenda falta de humanidad y tacto para con uno de sus hijos, que tanto brindó a este pueblo mediante su arte, lo ha hecho inmortal. El pueblo ha llorado y ha sentido la pronta partida de Carlos de este plano. No importan los homenajes que no se hicieron, tuvo el más grande, el cariño y el amor de su pueblo”, escribió Laffita este miércoles en una emotiva publicación en redes.

La activista sugirió a continuación que a partir de ahora el 3 de julio se considere en Cuba el Día del Artista Disidente en homenaje a Carlos Massola.

“El pueblo debería unirse una vez más para así rendirle honor a Carlos, un artista, sí, pero también un cubano de estos tiempos”, finalizó Laffita, en una propuesta que en pocas horas se ha viralizado en redes sociales.

Solo la publicación de la activista cuenta con más de 2,300 reacciones y más de 450 comentarios hasta el momento.

A ello se suma quienes desde su propios perfiles en redes sociales han hecho suya la petición.

O quienes incluso dan por hecho ya que a partir de ahora se conmemore en tal fecha a los artistas disidentes cubanos.

“El mayor homenaje a Carlos fue justamente el silencio de la Dictadura”, sentenció con acierto una comentarista a propósito de la omisión oficialista que tan mal ha sentado a miles de cubanos.

La muerte del actor Carlos Massola, que en los últimos años elevó su voz en numerosas ocasiones contra el gobierno cubano, fue completamente ignorada por las autoridades de Cultura en la isla.

Hasta el momento ninguna institución cultural oficial cubana se ha hecho eco en sus perfiles en redes sociales de la muerte del actor.

Ni la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), ni el Ministerio de Cultura (MINCULT), ni el Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), ni el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) se pronunciaron sobre la muerte del artista.

Tampoco han hecho referencia alguna al lamentable suceso los noticieros culturales de la televisión, ni la prensa escrita.

En medio del silencio oficialista imperante ante la muerte de Carlos Massola, la Asamblea de Cineastas Cubanos publicó este jueves, más de 24 horas después del deceso, un tímido texto en el que lamentó la muerte del artista, al tiempo que echó mano de eufemismos en un par de ocasiones para aludir a la rebeldía política del actor.

A pesar del silencio en el ámbito oficial, no le ha faltado a Massola el reconocimiento y el espontáneo homenaje de muchos de sus colegas, así como tampoco el cariño del pueblo, que ha apreciado el valor que tuvo el actor de manifestar sin censura, ni eufemismos, sus ideas políticas.