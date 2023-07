EE.UU. suspende deportación de cubano con I-220B

El gobierno de Estados Unidos suspendió la deportación de un cubano con I-220B que llevaba tres semanas detenido en inmigración y suspendieron temporalmente su orden de deportación.

Luis Alberto Martínez fue liberado el martes, con el mismo I-220B, pero con una retención de la deportación.

"Es decir, tengo mi deportación parada por un año, [durante] el cual tengo que seguir el proceso que estaba haciendo con mi abogada, hasta que pueda, Dios primero, obtener la residencia", relató al periodista Eduardo Yusnaby Rodríguez, de Telemundo 51.

Martínez cree que su liberación se debe a que las autoridades revisaron su caso y comprobaron que él no ha cometido errores en Estados Unidos, no es un riesgo, tiene trabajo, seguridad social, seguro, y todo lo que puede tener un ciudadano estadounidense.

"Estoy haciendo las cosas bien. Yo no tengo ni un pare de la policía, que me hayan parado: 'te llevaste una roja, no tienes de noche los focos prendidos...'", detalló.

La deportación de este migrante cubano no está oficialmente suspendida, sino transferida hasta que él cambie su estatus. Con su situación familiar y su conducta en Estados Unidos, él debe buscar una alternativa legal, amparado por el reciente fallo de la Corte Suprema sobre la expulsión de indocumentados y las prioridades de deportar a quienes constituyan amenazas a la seguridad pública.

Luis Alberto fue detenido el 18 de junio pasado cuando acudió a las oficinas del ICE en Miami Lakes a una cita de rutina.

Un desgarrador video publicado entonces por el periodista Mario J Pentón, mostraba a sus familiares, anegados en llanto y desesperados, suplicando que no fuera deportado.

Al día siguiente su esposa, Isdrey Borrego, pidió al gobierno estadounidense y a la comunidad en general que brinden ayuda y compasión en su difícil situación.

Borrego describió a su pareja como un trabajador incansable y responsable, un padre dedicado y un hombre con un gran corazón, que lleva junto a ella 10 años.

Ambos atravesaron un complicado proceso legal para obtener la legalización en el país. A ella le concedieron el asilo, pero él enfrenta el riesgo de deportación y han estado trabajando duro para reunir los fondos necesarios para contratar abogados y presentar peticiones que detengan el proceso.