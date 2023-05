Cubano con orden de deportación en EE.UU. asiste a cita migratoria y lo dejan detenido

Un cubano con orden de deportación asistió a una cita migratoria este martes y quedó detenido en el Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad de Miramar, en el condado de Broward.

Francy Pérez fue uno de los 36 migrantes cubanos que arribaron por vía marítima a Estados Unidos en octubre del pasado año y habían salido en libertad con un grillete electrónico, que obliga a reportarse regularmente en oficinas del ICE.

Según trascendió en una entrevista con Univisión Miami, el primo de Francy Pérez explicó que a su familiar le adelantaron la cita sin previo aviso y lo dejaron detenido.

"A él lo llaman por teléfono y no tenía la cita hoy, sino para dentro de una o dos semanas", dijo con preocupación su primo, que se refirió a la llamada que le hizo Francy este martes.

Su allegado contó que, con la reanudación de los vuelos de deportación a Cuba, el joven teme que lo trasladen al Broward Transitional Center (BTC) y lo devuelvan a la isla.

Pérez fue uno de los pocos de su grupo de balseros que salió con I-220B, explicó el primo, aduciendo que la concesión del estatus migratorio fue entregada a discreción de los oficiales del ICE, pues algunos de sus compañeros salieron con I-220A y otros con parole.

El abogado Miguel Inda Romero, quien sigue los casos de varios migrantes afectados, dijo en la entrevista de Univisión que legalmente no hay muchas opciones.

"Lo que va a causar esto es que muchos de ellos, los que no tienen grillete no van a querer asistir a sus citas y los que tienen no van a saber qué hacer", expuso el letrado con preocupación.

La única solución posible sería el paro de deportación, apuntó, pero la opción la considera la menos probable.

"No es que puedas ir delante de un juez y presentar el caso en un lugar neutral, es simplemente con el oficial de inmigración", aclaró, y añadió que las opciones son muy limitadas si no tiene un familiar directo con estatus legal en el país.

Inda Romero refirió que la estrategia de citar a los migrantes fuera de rutina ya ha sido usada anteriormente para detener a los deportables y ello aumenta la incertidumbre de los cubanos con I-220B, que no tienen forma de mejorar su condición y su futuro está en manos del oficial del ICE.

Abogados de inmigración han explicado que casos como el de Pérez corren el peligro inminente de deportación, pues son detenidos tras perder sus solicitudes de asilo o la presentación de sus casos de “miedo creíble” (riesgo de persecución o tortura si son retornados).

Una cifra mayoritaria de este grupo tiene un documento I-220B entregado a su entrada al país.

En un intento desesperado de evitar que sean devueltos a Cuba, donde terminan acosados por la policía del régimen y sin oportunidades de trabajo, migrantes cubanos y familiares de estos han protestado para exigir el cese de las deportaciones y pedir la regularización para quienes obtuvieron un documento I-220A al entrar a Estados Unidos.

Las protestas se producen luego de que se concretara a finales de abril el primer vuelo de deportación que realiza Estados Unidos a La Habana desde finales de 2020, y ante las probabilidades de una segunda ronda de devoluciones próximamente.