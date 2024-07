Modesto Agüero sobre censura en la televisión cubana: "Sabíamos lo que podíamos decir y lo que no"

Modesto Agüero, una de las voces más importantes de la narración deportiva en Cuba y quien durante décadas comentó los más importantes eventos, relató cómo funciona la censura en los medios oficialistas y como periodistas y comentaristas deben acatar las normas, so pena de quedarse sin trabajo.

Residente en España desde hace siete años, el exmilitante del Partido Comunista de Cuba confesó en entrevista al portal Diario de Cuba lo que ocurría si algún atleta desertaba de su delegación.

"Yo sabía lo que podía decir y lo que no podía, igual que mis compañeros. Efectivamente, atletas que abandonaban delegaciones no se podían mencionar. Hay quien me escribe todavía para decirme que cómo hablo de los peloteros cubanos en Grandes Ligas y cuando estaba en Cuba no lo hacía. A uno le contesté: 'Porque yo no te conocía, porque si te hubiera conocido, hubiera hablado de ellos, porque sabía que cuando me sacaran del ICRT tú me ibas a mantener'. No se hablaba y no se puede hablar", recalcó.

El veterano narrador recordó que una vez, en una reunión en el ICRT, dijo que no entendía cómo en un país donde el deporte nacional es el béisbol no se transmitían los juegos de Grandes Ligas y sí el fútbol internacional, que es profesional.

"O sea, que no es un problema de profesionalismo. Y entonces el béisbol de Grandes Ligas, que es el mejor béisbol del mundo, no se transmite en Cuba", cuestionó.

"En la reunión donde yo lo planteé no les gustó, pero no pasó nada", señaló.

Modesto, quien en España continúa su labor profesional en la liga femenina de sóftbol, se refirió a lo sucedido el año pasado, cuando la televisión cubana suprimió su narración de la Copa del Mundo de Sóftbol solo porque vive en otro país.

"Cuál sería mi sorpresa y también mi disgusto al saber que en Cuba quitaron mi narración y lo narraron en La Habana. No respetaron los 40 años como narrador-comentarista deportivo en la TV Cubana", dijo en una publicación en Facebook.

Según contó ahora a Diario de Cuba, la excusa que le dieron fue que si no ponían un narrador en La Habana, no podían cobrar.

Agüero se radicó en España tras jubilarse. Viajó con su esposa para reencontrarse con sus hijas. Reconoce que se siete feliz y realizado, aunque admite que extraña el cariño de los aficionados cubanos.

"Aquí yo salgo a la calle y nadie me conoce. Cuando encuentro un cubano soy el más feliz del mundo, porque puedo hablar de deportes con él. El otro día, en el metro, uno me dijo: 'Ehhh, Modesto Agüero', fui el más feliz del mundo", contó.