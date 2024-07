Dany Ome, en medio de su dolorosa recuperación: "Nunca pensé que lograr mis sueños traería tanta envidia y maldad"

Dany Ome está a punto de lanzar su nuevo álbum con Kevincito El 13. Un estreno que tiene muy emocionado al cantante cubano que se encuentra en plena recuperación de la operación a la que se sometió unos días atrás.

El artista se sometió al procedimiento del balón gástrico para bajar de peso. Y en este momento en el que se encuentra recuperándose todavía de esa intervención, el intérprete expresó la frustración que siente por lo que él considera que es un sabotaje contra su perfil y contenido en plataformas.

"No sé qué está pasando, si es un plan que tienen, o no sé cuál es la molestia o el dolor que hay conmigo. Ahora están reportando mi perfil y mis videos, no sé si voy a abrirme otra cuenta. Si lo hago ustedes serán los primeros en saberlo", comentó Dany Ome, que también dio actualizaciones sobre cómo se encuentra tras su procedimiento: "Me estoy recuperando poco a poco. Esto es doloroso"

El artista, que ha estado trabajando incansablemente para alcanzar sus sueños, expresó su desilusión ante los reportes a su perfil. "Nunca pensé que lograr mis sueños traería tanta envidia y tanta maldad. Le dejo las cosas a Dios. Él sabe cuándo y dónde. Yo sé que pronto voy a estar al 100%".

A pesar de las adversidades, Dany Ome sigue firme en su compromiso con su música y su público. "El público sabe que hay envidia y preocupación, por eso hacen todas esas cosas que hacen y uno sigue metiéndole durísimo", declaró. "Un año y medio, casi dos, dando palos y siendo subestimado"

"Seguimos de pie como hombrecitos, sin llorar y para adelante", agregó.

Finalmente, el artista hizo un llamado a sus seguidores para que sigan apoyando su carrera y aseguró que, junto a Kevincito continuará trabajando hasta que Dios lo permita. "Basta ya, que Dany Ome y Kevincito el 13 es hasta que Dios quiera".