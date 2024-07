Régimen cubano castiga con duras penas de cárcel a manifestantes de Caimanera

El régimen cubano impuso duras penas de cárcel a seis jóvenes participantes en la protesta popular acontecida en el poblado guantanamero de Caimanera del 6 de mayo de 2023.

Los fueron condenados a entre 8 y 2 años de prisión por manifestarse pacíficamente, confirmaron sus familiares al medio radicado en el sur de Florida Martí Noticias.

El Tribunal Popular Municipal de Niceto Pérez sentenció a Daniel Álvarez González a ocho años de cárcel, un año menos de lo solicitado por la Fiscalía, por cargos de instigación a delinquir y desórdenes públicos.

Luis Miguel Alarcón Martínez y Freddy Sarquis González recibieron siete y cinco años de prisión, respectivamente, por los mismos delitos.

Por su parte, Rodolfo Álvarez González fue condenado a cuatro años de cárcel por desórdenes públicos, mientras que Felipe Octavio Correa Martínez recibió una sentencia de dos años de prisión por el delito de atentado.

Yandri Pelier Matos fue absuelto tras la declaración de testigos de la defensa que probaron su no participación en la protesta.

Victoria Martínez Valdivia, madre de Alarcón Martínez y Correa Martínez, informó que sus hijos recibieron una citación oficial para recoger la sentencia este martes.

El documento, al que Martí Noticias tuvo acceso, está fechado el pasado 9 de julio.

Martínez Valdivia expresó que los familiares no esperaban sentencias tan severas, especialmente después de que las autoridades habían decidido mantener a cuatro de los encausados fuera de prisión durante casi un año.

"En menos de cinco minutos, sacaron a los muchachos esposados como animales, los impulsaron hacia el vehículo. No me permitieron darle un beso a mi hijo Felipe Octavio ni darle un pan, a pesar de que no había desayunado", relató la madre.

Correa Martínez, quien padece de discapacidad mental, fue liberado tras 25 días detenido y había estado en prisión domiciliar a la espera de la sentencia.

Martínez Valdivia añadió que las autoridades no ofrecieron explicaciones, solo entregaron copias de la sentencia y dijeron que podían apelar la decisión del tribunal en un plazo de 10 días hábiles.

La madre denunció que el juicio fue "falso" ya que las declaraciones de los testigos no aparecían registradas en el documento.

El sábado 6 de mayo, una multitudinaria protesta se registró en Caimanera, cerca de la Base Naval de Guantánamo, cuando decenas de personas se lanzaron a las calles con gritos de “Libertad”, recorriendo la localidad en reclamo por la escasez y los apagones.

Los manifestantes coreaban "Libertad", "Patria y Vida" y "Vivan los derechos humanos", entre otras consignas.

La manifestación fue reprimida con violencia, con efectivos de las tropas especiales del Ejército.

Cuando todavía no habían transcurrido 24 horas del estallido, medios independientes y organizaciones de la sociedad civil cubana denunciaron la desaparición forzada de cinco de los manifestantes y el apagón digital que dejó sin Internet a todo el país durante más de una hora.

Al día siguiente el régimen cubano dijo que los "disturbios" fueron ocasionados por hombres "borrachos".

En abril pasado el juicio fue suspendido "hasta nuevo aviso" y trascendió que la Fiscalía de Guantánamo había solicitado entre 4 y 9 años de privación de libertad para los manifestantes.