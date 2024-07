Buscan a dueños de perrita que viajó sola en una guagua en Mayabeque

Los defensores del bienestar animal en Cuba se movilizan nuevamente a través de las redes sociales para encontrar a los dueños de una perrita que subió a una guagua en la localidad de San Antonio de Río Blanco, perteneciente al municipio de Jaruco, en la provincia de Mayabeque, y terminó en San José de las Lajas, la capital provincial.

Yenney Caballero alertó de esta situación en Facebook señalando que la perrita está “muy bien cuidada, tiene esa cadenita puesta, la muchacha de la foto la tiene resguardada en su hogar”.

Captura de Facebook / Yenney Caballero

La activista pidió ayuda para encontrar a su familia, pero aclaró que “solo se entrega a los verdaderos dueños”.

Recientemente, la cubana Yanari Pérez, residente del municipio Playa, en La Habana, ofreció una recompensa a quien encontrara y devolviera a su perrita, perdida desde hace cuatro días.

La desesperación de Pérez y su familia ha crecido con el paso del tiempo, especialmente por el impacto emocional que la ausencia de la mascota ha tenido en su hijo pequeño.

Captura de Facebook / Yanari Pérez

"Por favor, se me perdió mi perrita. Si alguien la ve, avisen, responde por Linda. Mi niño está como loco", imploró a través de un mensaje difundido en Facebook.

Similar calvario atravesó una cubana tras la desaparición de su mascota, un perrito de la raza chihuahua, llamado Milán.

Captura de Facebook / Yahima Tamayo Cuello

Yahima Tamayo Cuello compartió en su perfil de Facebook fotos de su perrito y pidió la empatía del que lo encuentre para poder recuperar al animal.

“No me importa si debo pagar, solo pido un poco de empatía y quien lo vea, lo tenga, lo encuentre, me lo devuelva, no importa nada, ni el dinero, ni nada”, clamó en un llamado de desespero.