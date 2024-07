"Tenle paciencia": Tiktoker comparte consejos para tener una relación duradera con una cubana

El tiktoker cubano @jacolove7 está causando sensación con su último video en la red, donde compartió algunos consejos para aquellos que desean mantener una relación con una cubana.

Con su estilo desenfadado y mucho humor, Jacob reveló claves para lidiar con estas relaciones y no morir en el intento.

"¿Tú quieres tener una relación con una cubana y verdaderamente quieres que dure tu relación? Tienes que saber esto", comienza en el vídeo donde dió algunos tips.

Si le haces una invitación a cenar y ella dice que estará lista en cinco minutos, Jacob advierte que "compa, es una hora, espera, no busques problemas." También comenta sobre las discusiones en pareja, mencionando que si ella te dice "oye pírate, date una vuelta que no te quiero ver aquí," en realidad no quiere que te vayas de la casa: "ni vayas a salir del gao", advierte, antes de sugerir que si discuten, esa noche te toca cocinar a ti.

Jacob también tiene consejos para interpretar esas frases comunes que pueden ser muy engañosas. "Cuando ella te dice que no pasa nada, ahí está pasando de todo, y cuando ella te dice haz lo que tú quieras, no hagas nada, eso es un desafío que ya te estás poniendo." Para Jacob, "lidiar con una cubana no es fácil, tampoco es difícil, simplemente tenle paciencia."

Los seguidores de Jacob no tardaron en reaccionar y llenar la sección de comentarios con sus experiencias y opiniones: "Así mismo es"; "Por eso los únicos que nos entienden son los cubanos"; "Como nos conocen somos complicadas pero no somos difíciles"; "Literal así somos", se lee entre las reacciones, entre las que no faltan tampoco las risas, habituales cada vez que comparte contenido como este.