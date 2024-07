Tren Santiago de Cuba-Habana realizará dos nuevas paradas en su recorrido

Dos nuevas paradas en el trayecto del tren nacional que recorre Santiago de Cuba a La Habana fueron anunciadas por autoridades del Ministerio del Transporte en la isla.

“A partir de hoy 22 de julio los trenes nacionales de pasajeros realizarán paradas adicionales en nuevas localidades para facilitar que los pasajeros que viajen hacia esos destinos puedan abordar o descender del tren allí, sin que tengan que desplazarse a lugares distantes en circunstancias en que las provincias y localidades del país tienen serias limitaciones con la transportación”, escribió en una publicación en Facebook el Ministro del Transporte Eduardo Rodríguez Dávila.

El funcionario indicó que estas paradas serán en el municipio Mella, en Santiago de Cuba, y en la localidad de Cacocum, en Holguín, las cuales efectuará el tren número 12 con origen en Santiago de Cuba y destino a La Habana.

Asimismo, informó que ese tren “que habitualmente salía a las 3.05 p.m., saldrá a partir de hoy a las 3.10 p.m. con llegada a La Habana planificada para las 9.15 a.m. del día siguiente”.

A inicios de este mes, la Empresa de Ferrocarriles de Oriente (EFO) anunció la entrada en funcionamiento de nuevos itinerarios en esa región del país y coincidiendo con la temporada estival en la isla.

Para ellos, prevén la ruta Santiago-Manzanillo, Bayamo-Manzanillo y Holguín-Antilla, y además se evalúa reincorporar el Guantánamo-Holguín, según informó al diario oficialista Granma, Yasnay Sánchez Robert, directora de Operaciones de esa entidad regional.

La directiva añadió que se mantiene el subsidio estatal en lo que respecta a las tarifas, o sea que no habrá aumento de precio de los boletos en relación con el servicio anterior de similares rutas.

Se prevé además que estos itinerarios permanezcan más allá de los meses de julio y agosto.

A pesar de estas nuevas incorporaciones, la crisis del transporte en Cuba sigue siendo aguda. Recientemente se conoció que en Santiago de Cuba están pagando hasta 1,500 pesos por anotarse en una lista de espera clandestina que existe en la terminal de trenes para poder viajar.

"Llevamos semanas aquí tratando de viajar y no hemos logrado nada. Por fuera hay como cinco listas hechas por personas que tienen esto como negocio y el pueblo necesitado es el que no puede resolver. Cobran 1,500 pesos, no para anotarse, sino para apuntarse en la dichosa lista", detalló una afectada al periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada.

En otras ocasiones, se han viralizado imágenes en las que viajeros se ven obligados a empujar un vetusto tren. Así ocurrió hace pocas semanas con un tren que hacía el recorrido entre el municipio Sagua la Grande y Santa Clara, en Villa Clara, en una escena que no es inédita en Cuba.