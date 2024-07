Johayron borra anuncio de sus redes y aclara que no se separa de El Charly: "Eso nunca pasaría"

Después de un anuncio en Instagram en el que Johayron escribió que era “hora de decir adiós” y que “colgaba los guantes”, algo que muchos interpretaron como la separación del dúo Charly & Johayron, el cantante borró el texto de las redes y aclaró que no se separa de El Charly.

En sus stories en esa red social, Johayron compartió otro mensaje para agradecer por el apoyo que ha recibido y recalcar que no hay separación.

“Caballero de verdad que muchas gracias por el apoyo y a las páginas igual gracias pero en mis palabras nunca salió que me separaba de El Charly. Eso nunca pasaría”, aseguró el artista.

Captura Instagram / Johayron

Respecto a las desavenencias con la disquera añadió: “Por otra parte quiero agradecer a Roberto Ferrante y Planet Record por todo lo aprendido a este trayecto de nuestra vida. No tengo nada en contra de Roberto Ferrante. Por favor lean bien y sabrán la raíz de todo los amo. Ojo lean bien.

En el texto que borró de su Instagram Johayron había escrito: “Es hora de decir adiós, pero las despedidas son tristes y prefiero decir hola. Hola a una nueva aventura. Hoy 23 de julio quiero hacerles llegar que después de esta gira y nuestros últimos dos lanzamientos que serán este 2 de agosto yo cuelgo los guantes, espero que me sepan apoyar en esta nueva etapa de mi vida. Les cuento un poco. Desde hace un tiempo para acá cada vez que Charly & Johayron vamos a tener un lanzamiento se interpone la disquera con excusas como que no se puede hacer el video, este tema no es el indicado o el productor no entregó el máster a tiempo, en fin todo para que no salgamos con ese producto. Luego de tanto desacuerdo para lograr salir con un tema, llegó el punto de no estar cómodo e incluso de no confiar en lo que hago”.

En todo momento Johayron habla a título personal de una nueva etapa en su vida y pide apoyo a sus seguidores, y al no haber un “nosotros”, refiriéndose también a El Charly, su anuncio se interpretó como que el dúo ponía fin a su trayectoria juntos.

Todo parece indicar, que los cantantes pretenden terminar su relación profesional con el sello discográfico Planet Record, pero habrá que esperar a ver cómo se desenvuelven los acontecimientos.