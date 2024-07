MINSAP niega ayuda a madre cubana para operar a su hijo fuera del país

El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) de Cuba le ha negado la ayuda a una madre que quiere operar a su hijo en el extranjero, porque en el país no hay solución para su caso.

Ana María Sosa Cuesta, madre cubana de tres hijos menores de edad, compartió en su muro de Facebook la historia de su niño de 11 años, quien presenta en la cara un fibroma osificante juvenil psamomatoide, un tumor benigno de hueso muy agresivo, que le ha deformado totalmente el rostro.

Foto: Facebook / Ana María Sosa Cuesta

Según contó, todo comenzó con un hematoma post traumático tras un golpe que recibió. El tumor creció rápidamente, al punto que llegó hasta el suelo orbitario, una estructura ósea formado por los huesos maxilar, palatino y malar.

Foto: Facebook / Ana María Sosa Cuesta

El niño fue operado en marzo en el hospital infantil Juan Manuel Márquez, de La Habana. Al mes y medio tuvieron que llevarlo a la comisión de tumores de cabeza y cuello del Instituto Nacional de Oncología y Radioterapia (INOR), por el rápido crecimiento de la lesión, poco frecuente pero de un alto riesgo de destrucción.

"Se nos explica que existe una única opción para el niño, requiere de una cirugía de alta complejidad que incluye reconstrucción facial con técnicas y medios con los que no se cuentan en nuestro país, por lo que me decido a gestionar una visa humanitaria para mi hijo", explicó Ana María.

"Hoy me dirigí al Ministerio de Salud Pública para que me orientaran de alguna clínica en el exterior que tratara este tipo de Tumor y la respuesta fue que no tienen conocimiento de ninguna. Cómo nuestra academia no va a conocer de algún lugar en cualquier parte del mundo donde realicen estos tratamientos", cuestionó.

Captura de Facebook / Ana María Sosa Cuesta

Esta madre reitera que ella no le está pidiendo nada al MINSAP, solo el nombre de una entidad a la que se pueda dirigir para gestionar la cirugía de su hijo. "Porque no me conformo con un 'no hay, no tenemos'", expresó.

"Pido a todos los que les llegue mi sentir, que por favor me ayuden a buscar una clínica que realice este tratamiento para poder tramitar la visa humanitaria de mi hijo, de lo demás me encargo yo. Ayúdenos, por favor, esto crece sin control cada día", suplicó.

Quien tenga alguna información útil puede llamar a esta mamá al teléfono 53159802.