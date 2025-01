¡Se cansó!: Latino en EE.UU. revela los favores que jamás volverá a hacer y genera controversia

El video de un creador llamado @andresal3 está arrasando en TikTok, generando miles de reacciones al revelar los favores que decidió no volver a hacer mientras vive en Estados Unidos. Con un mensaje sin rodeos, aseguró que prefiere ser visto como “mala clase” antes que seguir pasando malos ratos por ayudar a otros.

El joven explicó que ya no volverá a recibir a nadie en su casa, pues las convivencias siempre terminan mal y no está dispuesto a vivir más indiferencias ni tensiones con otras personas. También afirmó que nunca más recomendará a nadie para un trabajo, ya que según su experiencia, “el que queda mal es uno, porque hoy en día a la gente no le gusta trabajar”. Otro punto que dejó claro fue que no volverá a prestar dinero, ni en Estados Unidos ni en su país, porque quienes lo piden suelen desaparecer y hasta molestarse cuando se les cobra. Por último, cerró diciendo que tampoco hará envíos a personas que quieren cosas desde Estados Unidos, ya que ha perdido dinero y ha recibido malos tratos por confiar en otros.

Lo más leído hoy:

El video ya tiene más de 15 mil likes y 1,300 comentarios, y la reacción de los usuarios no se ha hecho esperar. Muchos lo apoyaron diciendo que sus palabras son completamente ciertas y que ellos han pasado por lo mismo. Una persona escribió que nunca más recibiría a nadie en su casa porque “esos favores terminan saliendo caros, nadie agradece”. Otra comentó que nunca volvería a prestar dinero, sobre todo a familiares, porque “se ofenden si les cobras y hasta te dejan de hablar”.

Sin embargo, también hubo quienes lo criticaron y le recordaron que, cuando él llegó a Estados Unidos, alguien probablemente le dio una mano. Algunos comentarios fueron directos: “¿Y cuando usted llegó? ¿Nadie lo ayudó?”, mientras otros señalaron que los migrantes muchas veces se olvidan de que ellos también necesitaron favores en el pasado.

Entre los comentarios también salieron confesiones de experiencias incómodas. Una usuaria contó que recibió a su sobrina y a los pocos meses se entendió con su pareja, mientras otra confesó que, después de prestar dinero a un familiar, este nunca le pagó y hasta la insultó. Incluso alguien añadió que jamás volvería a poner su nombre para rentar un apartamento porque los problemas que tuvo fueron enormes.

Lo cierto es que el video ha abierto un debate sobre los favores y las malas experiencias que muchos han tenido al ayudar a otros. La mayoría de los usuarios compartieron historias personales y coincidieron en que lo mejor es aprender de los errores y evitar estas situaciones en el futuro.

Ahora la pregunta está en el aire: ¿cuáles son los favores que tú ya no estás dispuesto a hacer?

Preguntas Frecuentes sobre el Debate de Favores y Ayuda entre Latinos en Estados Unidos