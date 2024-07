Impiden vuelo con expresidentes latinoamericanos que iban a Venezuela de observadores en las elecciones

El gobierno de Venezuela impidió este viernes viajar a Caracas a cuatro expresidentes latinoamericanos, críticos con el gobierno de Nicolás Maduro, que pretendían ejercer de observadores en las elecciones del domingo, invitados por la oposición.

El vuelo CM-223 de la aerolínea panameña Copa Airlines, que transportaba a cuatro exmandatarios a Venezuela, no pudo despegar del aeropuerto de Tocumen "por el bloqueo del espacio aéreo venezolano", aseguró el presidente panameño José Raúl Mulino X.

El grupo lo integraban los expresidentes Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Jorge Quiroga (Bolivia), Vicente Fox (México) y Mireya Moscoso (Panamá), quienes son miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, un foro de exgobernantes de derecha.

También integraba la comitiva la exvicepresidenta colombiana Marta Lucía Ramírez.

El vuelo pudo partir cuando los expresidentes, que en un principio se habían resistido, decidieron bajar del avión.

Desde allí se trasladaron al palacio presidencial de Panamá, donde ofrecieron una rueda de prensa en la que criticaron a Maduro.

"El avión estaba lleno, completamente lleno, de venezolanos que iban a votar el día domingo", relató Mireya Moscoso.

"Íbamos en primera clase y en toda la parte de atrás del avión, las personas se levantaron y empezaron a aplaudir. Ya nos despedimos y vimos lágrimas, pasajeros llorando, diciéndonos: '¡Por favor, quédense, no se vayan!'", agregó.

"Venezolanos que venían en el mismo vuelo aplauden y cantan el himno en respaldo a los líderes mundiales. Muchos de esos ciudadanos vienen a ejercer su derecho al voto el domingo 28 de julio", ha señalado la cuenta oficial de la campaña de la opositora María Corina Machado y el candidato Edmundo González.

El miércoles, Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista de Venezuela (PSUV), había advertido que si los exmandatarios viajaban serían expulsados.

"No están invitados, son showseros [...]. Si se presentan en el aeropuerto, ¡Dios mío! ¿Qué va a ocurrir? Los expulsamos, los expulsamos, no hay problema" porque "son enemigos de este país, son fascistas [...] Acá no van a venir a joder", aseguró en televisión.

Tras el incidente, el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, citó a la representante de la misión diplomática de Venezuela en Panamá para pedir una explicación del incidente.

Panamá "no puede permitir que se retengan aviones de su línea de bandera con panameños a bordo por cuestiones políticas ajenas" al país, dijo el ministro en la rueda de prensa.

Más tarde, en una nueva publicación y después de que los expresidentes ya abandonaran el avión, Martínez-Acha informó que, a través del ministro de Transporte de Venezuela, Ramón Celestino Velásquez, se les informó que a partir de ese momento ya "no habrá ningún impedimento" para los vuelos.

Los expresidente vetados para viajar a Venezuela forman parte del Grupo Libertad y Democracia, conformado, además de Moscoso, por el mandatario dominicano, Luis Abinader, y los expresidentes del gobierno español José María Aznar y Mariano Rajoy, así como por los exmandatarios Mario Abdo Benítez, de Paraguay; Jeanine Áñez y Jorge Quiroga, de Bolivia; Felipe Calderón y Vicente Fox, de México, e Iván Duque y Andrés Pastrana, de Colombia.

También forman parte de ese grupo los expresidentes Osvaldo Hurtado, Jamil Mahuad y Guillermo Lasso, de Ecuador; Rafael Calderón y Miguel Ángel Rodríguez, de Costa Rica; y Mauricio Macri, de Argentina; además del líder opositor venezolano Juan Guaidó y el exgobernador de Puerto Rico Luis Fortuño.

La decisión de Caracas de impedir a algunos de ellos partir desde Panamá llega después de que el Grupo Libertad y Democracia manifestara el miércoles que cualquier intento de fraude en las elecciones presidenciales de Venezuela debe ser sancionado por la comunidad internacional.

No solo observadores de derecha han sido vetados para entrar en Venezuela.

Esta semana el expresidente argentino Alberto Fernández aseguró también que el gobierno de Venezuela le pidió que no viajara para actuar como veedor pues tenía "dudas sobre (su) imparcialidad".

En los comicios del domingo participarán diez candidatos, entre ellos el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el exembajador Edmundo González Urrutia, abanderado de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y quien lidera la intención de voto en sustitución de la inhabilitada María Corina Machado, según las encuestadoras tradicionales.

Nicolás Maduro busca un tercer mandato consecutivo.