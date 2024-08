Impago de la leche a los campesinos en Cuba: Seis meses sin cobrar en Manicaragua

Ailén Carbonell Izquierdo, presidenta de la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Domingo Lara de Manicaragua, denunció el impago prolongado a los campesinos por la entrega de leche.

Según un reporte del periodista Jesús Álvarez López de la emisora oficialista CMHW, Carbonell ha manifestado su frustración y preocupación por la situación que enfrentan sus productores desde enero.

"Mis campesinos llevan desde el mes de enero entregando leche por encima de su plan y esta es la fecha en la que aún no han podido cobrar el sobrecumplimiento, o sea, seis meses de impago", afirmó Carbonell.

A pesar de que la Empresa de Comercio e Industria Láctea (ECIL) ha dispuesto el dinero, el banco no lo tiene disponible, lo que ha agravado el problema al añadir también el impago por la leche entregada desde junio hasta la fecha.

Ailén Carbonell se pregunta cómo los campesinos pueden comprar lo que necesitan si no reciben su salario en Cuba.

"Se les deja la opción de la venta al mercado negro, que paga al momento y se enriquece con la producción de los campesinos", dijo, lamentando que pareciera que a nadie le preocupa esta situación.

"Entre el hurto, sacrificio, los impagos y las pocas ganas de hacer de algunos, estamos muy mal", aseguró la presidenta de la CCS.

Además, resaltó la importancia de unir fuerzas y pensar en los productores que están entregando sus producciones. "Corremos el riesgo de perderlos. Ellos trabajan porque necesitan su dinero en su bolsillo, no en las manos de otros", añadió.

Uno de los grandes desafíos mencionados por Carbonell es la falta de infraestructura bancaria adecuada, una situación que afecta a los productores agrícolas y ganaderos de todo el país.

"Mis campesinos ni siquiera tienen cobertura, sin hablar de los viejitos sin móviles, a lo que se agrega un banco a 8 kilómetros de Guabina. Imaginen cuántas veces tendrían que ir a buscar su dinero cuando tanto los necesitamos en el campo", expresó.

"Se nos está cerrando el cerco, pero somos un poco testarudos y seguimos haciendo. Creo que siempre se puede dar más, por un país que nos lo dio todo y lo defiendo con garras, pero no a las personas que se acomodan y no quieren ver más allá de su frente y su problema muy personal", concluyó.

La leche es uno de los productos más costosos en Cuba. Millones de niños y ancianos en el país no pueden consumir ni un vaso al día.

El gobierno culpa a los campesinos porque no producen suficiente y asegura que no van a importar leche porque no hay recursos en el país.

Este caso es solo uno de los miles de ejemplos que demuestran la falta de apoyo gubernamental para impulsar las producciones en Cuba.