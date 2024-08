Locutora Marisela Alfonso desde España: "Yo me fui de Cuba para no ir presa"

La locutora cubana Marisela Alfonso Madrigal, que se encuentra residiendo en España, declaró que se fue de Cuba para no ir presa.

Durante una entrevista con el presentador Abel Álvarez para su programa en YouTube “Abel en cualquier parte”, este fue uno de los temas que tocaron en su conversación.

“¿Cómo fue esa separación de decirle a tus papás, que ya pasan los 80 años, me voy?”, fue la pregunta que detonó parte de la respuesta de la locutora para referirse a sus motivaciones para salir de la isla.

“Mira, te voy a decir algo, eso es una situación bien dolorosa, bien dura. Yo pienso en eso y se me hace un nudo acá (en la garganta)”, expresó Marisela al intentar responder la pregunta.

La locutora narró que sentó a sus padres y les dijo que “a raíz de todas las denuncias que yo estoy haciendo contra el régimen y la dictadura de Cuba”, tenía que marcharse.

La madre de Marisela tiene 80 años y su padre, 81, y a esa edad los puso a decidir. “Tienes que escoger, o te vas con mi hermano (vive en Estados Unidos) o tu hija va presa”, narró.

“Si yo me quedo aquí voy a ir presa y me vas a llevar las javitas y no me vas a ver. De lo contrario, si yo me voy de Cuba, al menos me vas a ver por WhatsApp, es duro, es doloroso”, aseveró.

En otro momento de la conversación la otrora locutora del programa Frecuencia Total en la emisora oficialista Radio Rebelde dijo que se hizo “un exilio forzoso. Yo me fui de Cuba para no ir presa, para no inmolarme por un pueblo, un pueblo que no es capaz de unirse y ahí me incluyo yo”.

Desde hace algunos años, la comunicadora no ejercía su profesión y se había dedicado a denunciar al régimen cubano en redes sociales y en su canal de de Youtube, La Madrigal.

“Yo digo que yo soy una espectadora que estoy en un cine a oscuras, sentada en una butaca, viendo una película de terror y yo iba contando esa película de terror la cual yo no creé, yo no soy la guionista, no soy la directora, y soy una víctima de esa dictadura como todos los cubanos”, definió en su intervención con Álvarez.

En la entrevista reconoció que “jamás iba a convocar a un pueblo a hacer lo que yo no hice, porque yo no salí a la calle con una pancarta. Y además que nosotros tenemos una represión, una dictadura, saben que la gente no puede salir como el 11 de julio. ¿Dónde están todos? ¿Dónde están todos esos niños, todos esos jóvenes que además salieron pacíficamente a protestar en contra de esa dictadura y pidiendo gritos un cambio?”, cuestionó.

“Yo lloro por Cuba, yo lloro por los cubanos, porque cuando llegué aquí el año pasado (España) y yo vi todo esto, dije ‘¿pero qué han hecho con nosotros?’ Nos han robado la vida, nos han robado los sueños, nos han robado la libertad y duele”, dijo sobre su llegada a España donde reside su único hijo.

Cuba ha sido criticada internacionalmente por sus políticas restrictivas sobre la libertad de expresión. Activistas, periodistas y disidentes a menudo enfrentan acoso, arrestos arbitrarios y detenciones por expresar opiniones contrarias al gobierno. Las leyes cubanas limitan severamente la libertad de prensa y expresión, lo que ha llevado a muchos a buscar refugio en otros países donde pueden expresar sus opiniones sin temor a represalias.

Marisela, al salir de Cuba el pasado año, dejó a sus padres, quienes están en espera de que les llegue el parole, a su suegra que vive en Bolondrón (localidad de Matanzas), y a sus dos gaticos, "bien cuidaditos" hasta que se los pueda llevar con ella.

"Abandono Cuba y vuelo a mi otra patria, mi madre por derecho genealógico (...) después de darme de baja de la MLA (mi libreta de abastecimiento) o de racionamiento y me río cuando leo en la OFICODA otra más de sus consignas: 'Nuestra misión es garantizar la canasta familiar de nuestro pueblo contribuyendo a la protección del mismo'", escribió en su perfil de Facebook al dar a conocer su salida de la isla.

En enero de este año se casó en La Habana con Adriana Moenck, después de más de una década juntas. Ella la acompañó en el viaje.