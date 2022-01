Locutora cubana estalla en las redes sociales por abusos de los inspectores: "No puedo más"

La locutora de Radio Rebelde Marisela Alfonso Madrigal estallo en un video en Facebook por la imposición de una multa en su venta de garaje y admitió no poder continuar soportando la situación en la que se encuentra.

“Resulta que ahora quieren ponerme una multa de 2 mil pesos, ¡2 mil pesos cubanos!, escuchen esto, porque yo no tengo cloro en la entrada de mi garaje y porque no tengo tampoco un paso podálico para que las personas entren”, dijo y cuestionó que cloro no hay ni en MLC (Moneda Libremente Convertible).

También criticó la situación desesperante que vive el pueblo de a pie, obligado a adquirir productos de primera necesidad en una moneda en la que no le pagan.

“El cubano está tratando de vivir, de sobrevivir, de mal vivir porque no tenemos nada, absolutamente nada. Todo está en MLC y no tenemos ni MLC porque no ganamos en esa moneda”, dijo y puso de ejemplo su venta de garaje, donde está “luchando la moneda en el bazar, ganando unos miserables pesos cubanos” que solo alcanza “para mal comer”.

La locutora agrego que ella no tiene 2 mil pesos y se negó a firmar y a pagar la multa, no solo porque el producto que exigen las inspectoras para frenar la propagación de la pandemia no está a la venta en estos momentos en ningún establecimiento comercial del Estado, sino porque muchos de ellos tampoco lo ofrecen y no son multados por esa razón.

“Ya yo no sé hasta dónde vamos a llegar. No voy a pagar la multa, no voy a pagar 2 mil pesos y voy a seguir haciendo Facebook Lives, voy a seguir protestando porque me da lo mismo ya”, aseguró.

Ya no puedo más. Llega el momento en que tú dices ‘¿qué hago?’, cuestionó visiblemente afectada y comenzó a llorar.

En posteriores publicaciones en su perfil de Facebook, la profesional de la locución explicó que el cloro “no está a la venta ni en las tiendas de MLC”, y menciono los nombres de tres comercios estatales donde este también falta.

“Considero que esto es una injusticia y un abuso para con nosotros los cubanos que estamos haciendo esta venta de garaje para luchar la moneda y llevar la comida a nuestra mesa”, dijo e insistió en que no pagara multa.

El pasado año, solo La Habana en un mes (junio) fueron impuestas 26 mil multas relacionadas con la propagación del coronavirus, amparado en el Decreto 31 de 2021.

Abundan las denuncias en las redes sociales de abusos por parte de inspectores y oficiales de la Policía en este sentido, mientras que a los extranjeros y dirigentes cubanos no los sancionan cuando se pasean a los ojos de todos sin máscaras anti-COVID.