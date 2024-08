Alertan sobre crecientes estafas para robar saldo telefónico en Cuba

Aplicación Transfermóvil y modo de estafa a través de SMS Foto © Periódico Sierra Maestra y X/@bandecciego

Transfermóvil, la aplicación de pagos electrónicos a través de teléfonos celulares en Cuba, emitió una alerta sobre el alza de la modalidad de estafa que simula una recarga o transferencia de saldo a un móvil por error, para luego pedir al supuesto receptor la devolución del dinero.

“Atentos todos, últimamente se está dando que ciertas personas envían SMS simulando al que llega de Cubacel, por defecto, cuando se recibe una recarga o transferencia de saldo del móvil, y luego llaman a las personas para persuadirlas diciendo que fue un error y que necesitan que les devuelvan el dinero. Esto es completamente falso”, advirtió el comunicado de Transfermóvil.

El aviso fue difundido por el canal de Telegram de la app y ha sido compartido también por perfiles de instituciones estatales, entre ellas las entidades bancarias.

Los estafadores hacen creer a las víctimas que les transfirieron una supuesta cantidad de dinero por error e intentan convencerlas de que se lo devuelvan.

Usuarios que han denunciado este tipo de estafas afirman que las autoridades no actúan cuando reciben la denuncia, señaló el sitio web TecnologíaCuba, que se hizo eco de la reciente alerta de Transfermóvil.

Según la nota, en el grupo asociado al canal de Telegram, una usuaria de la aplicación comentó que “deberían hacer algo con esos estafadores, sus datos los tiene la empresa y pueden enviarse a la policía”.

Un reportaje del diario oficialista 26, de Las Tunas, recogió testimonios de personas a las que trataron de estafar mediante esta modalidad, que se vuelto recurrente en el país.

“¿Has recibido alguna vez un SMS de una supuesta recarga o transferencia y luego alguien te llama explicándote que se equivocó al transferir el saldo y que le devuelvas el dinero?”, fue la pregunta que hizo el periódico a sus lectores.

Un hombre reveló que a su madre quisieron estafarla de esa manera, y le enviaron “un SMS diciendo que se habían equivocado, que habían pasado 500 pesos (…); deben tener cuidado con este tipo de personas”.

Otro lector comentó que también a su hija “intentaron estafarla así, incluso dijeron que estaban en el hospital y que era una necesidad imperiosa que le devolvieran aunque fuera 100 pesos”. Sin embargo, el hombre actuó de inmediato: “Primero verifiqué saldo y obviamente no habían transferido nada y luego vi que no era ETECSA quien había enviado el mensaje. Y me di cuenta de que era una estafa de las tantas”.

La estatal Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA) ha insistido con anterioridad en que si una persona recibe un mensaje de una supuesta transacción errónea debe revisar las últimas 10 operaciones realizadas vía Transfermóvil o Enzona, para comprobar que en efecto ingresó el dinero a su cuenta bancaria o al saldo en su celular.

Para evitar este tipo de estafas, Transfermóvil advierte, además, que “los SMS de servicio no se identifican por números privados (personales) ni se les puede responder (…); siempre son a nombre de Pago por Móvil”, señala el periódico.

Es importante que los titulares de las líneas telefónicas tengan claro cuánto saldo poseen, o de lo contrario, lo revisen antes de realizar alguna transferencia.

Asimismo, como precaución adicional, los expertos aconsejan al usuario de Transfermóvil que bloquee el número de la persona, “si le llega este tipo de mensajes, desde un número privado”.

ETECSA recomienda también evitar abrir archivos adjuntos de procedencia sospechosa, completar formularios, compartir enlaces dudosos y responder correos a desconocidos, pues “esos programas maliciosos pueden generar llamadas, mensajes de texto y conexiones de forma automática”.

Según el periódico tunero, la población tiene que estar alerta ante otras posibles modalidades de timo, pues los estafadores han llegado incluso a difundir supuestas ofertas de regalos o publicidad engañosa desde páginas o perfiles falsos.

También se llegó a promover un falso sorteo por el Día Internacional de la Mujer, que pedía proporcionar una dirección de correo electrónico para notificar cómo recibir el premio. Durante el proceso de inscripción en el sorteo, los individuos “se apropiaban de otros datos personales que luego aprovechaban para sustraer dinero digital de sus víctimas”.

En fechas recientes, ETECSA ha alertado a los clientes sobre los tentativas de estafa mediante falsas transferencias de dinero, ante el incremento de casos de supuestas transacciones monetarias por error a través de la aplicación Transfermóvil.

En enero, un cubano compartió en Facebook un video en el que mostraba un “intento de estafa grabado en tiempo real” durante una compraventa de MLC por Transfermóvil.