Joven con linfedema pide ayuda económica: "Soy huérfano"

El joven cubano Dayan Sotolongo, quien padece de elefantiasis en ambas piernas, reiteró su petición de ayuda económica para viajar a España, donde podrá recibir tratamiento.

“Por favor, les pido de todo corazón a las personas que están viendo este video que me ayuden. Tuve que salir del lugar donde estaba viviendo para venir a la Habana para iniciar un tratamiento y poder hacer los trámites para viajar a España a operarme”, explicó el joven en un video publicado por el medio independiente CubaNet.

Dayan es un muchacho de 19 años de Pinar del Río que apenas puede caminar y sufre fuertes dolores debido al linfedema en grado cuarto que sufre en las extremidades. Sus únicos ingresos provienen de una ayuda de la Asistencia Social de 1,500 pesos, equivalente a 5 dólares en el mercado informal cubano.

“Tengo 19 años nada más. Soy huérfano de padre y madre. Solo tengo a mi hermana viva [Dayanis Sotolongo], que es la que está conmigo. Se los suplico, por favor, ayúdenme económicamente para poder sustentarme”, dijo el joven.

En mayo, Dayan realizó una petición de ayuda económica para recaudar el dinero necesario para viajar a España a operarse. Para ello, publicó su número de teléfono (50781272) y pidió a todos los que pudieran ayudar que le escribiesen.

Su caso conmovió al humorista Andy Vázquez, quien hizo una directa para recaudar dinero. Andy describió los problemas que ha sufrido Dayan en Cuba, donde los médicos le dijeron que no tienen solución alguna.

"Él tiene todo ya para viajar a España; un doctor o un hospital ya se hizo cargo y le dijeron que lo va a operar, solo tiene que pagar los pasajes. Son dos huérfanos, no tienen ni papá ni mama, viven solitos. La hermana se ha encargado de ayudar a su hermanito, como es lógico", explicó.

Andy señaló que él mismo recaudará el dinero en su cuenta privada. Para ello pidió que se comunicaran con el número +1 786-697-6201. Él les responderá y les dirá adónde pueden enviar las donaciones. En menos de una hora de iniciar la directa, el humorista logró reunir casi 1,000 dólares.

"Lo único que le falta para poder irse a España es el dinero del pasaje. Como ustedes pueden observar sus piernas, él tiene que ir en primera clase porque no cabe en un asiento regular. El pasaje en primera vale 1,700 dólares (promedio) y el de su hermana, 800. Sería un total de 2,500 dólares", detalló.

En febrero, Dayan Sotolongo pidió una visa humanitaria porque en el sistema de salud cubano, al que acudió durante siete años, no le dieron ni siquiera un alivio para su enfermedad. Sin embargo, hay hospitales en Estados Unidos y en España que mostraron disposición a estudiar su caso y darle atención.

Dayan decidió publicar su caso en las redes sociales para pedir ayuda. "A partir de que subí el video contando mi historia, vinieron a visitarme personas del Partido Comunista de Cuba y médicos, gente que yo nunca antes conocí. Dijeron que me iban a empezar a ayudar y van pasando los días, pero hasta ahora no he visto nada", dijo el joven.

"Sé que en otros países del mundo hay una máquina que puede detectar qué es lo que produce la inflamación en mis piernas. No las hay aquí en Cuba. Es para hacer una linfografía. Nunca me han hecho esa prueba y eso podría dar respuestas a los médicos y solución a mis problemas de salud", explicó el joven en febrero.

"Lo único que les puedo pedir es que, por favor, den un aviso para una ayuda humanitaria. Necesito ir con mi hermana a Estados Unidos u otro país donde me puedan curar los pies. Quisiera estar bien, ser igual que otros jóvenes, hacer mi vida normal, crear un día mi propia familia. Es lo único que pido. Aquí en Cuba sé que no lo voy a lograr, porque no hay nada", subrayó.