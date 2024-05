Joven cubano con elefantiasis pide ayuda para operarse en España

El joven cubano Dayan Sotolongo, quien padece de elefantiasis en ambas piernas, está pidiendo ayuda para comprar dos pasajes -para él y para su hermana- para viajar a España, donde recibirá tratamiento.

Dayan es un muchacho de 19 años de Pinar del Río que apenas puede caminar y sufre fuertes dolores debido al linfedema en grado cuarto que sufre en las extremidades.

"Por favor, necesito que compartan, todo el que pueda compartir para poder recaudar el dinero de mi pasaje a España para poder ir a operarme. 50781272, ese es mi número. Todo el que me pueda ayudar, por favor escríbanme", dijo en Facebook.

Su caso conmovió al humorista Andy Vázquez, quien esta tarde hizo una directa para recaudar dinero.

Andy describió los problemas que ha sufrido Dayan en Cuba, donde los médicos le dijeron que no tienen solución alguna.

"Él tiene todo ya para viajar a España; un doctor o un hospital ya se hizo cargo y le dijeron que lo va a operar, solo tiene que pagar los pasajes. Son dos huérfanos, no tienen ni papá ni mama, viven solitos. La hermana se ha encargado de ayudar a su hermanito, como es lógico", explicó.

"Lo único que le falta para poder irse a España es el dinero del pasaje. Como ustedes pueden observar sus piernas, él tiene que ir en primer clase porque no cabe en un asiento regular. El pasaje en primera vale 1,700 dólares (promedio) y el de su hermana, 800. Sería un total de 2,500 dólares", detalló.

Andy señaló que él mismo recaudará el dinero en su cuenta privada. Para ello pidió que se comunicaran con el número +1 786-697-6201. Él les responderá y les dirá adónde pueden enviar las donaciones.

En menos de una hora de iniciar la directa, el humorista logró reunir casi 1,000 dólares.

En febrero, Dayan Sotolongo pidió una visa humanitaria porque en el sistema de salud cubano, al que acudió durante siete años, no le dieron ni siquiera un alivio para su enfermedad. Sin embargo, hay hospitales en Estados Unidos y en España que mostraron disposición a estudiar su caso y darle atención.

El muchacho no tiene un diagnóstico certero y por tanto no recibe tratamiento médico. Está abandonado a su suerte en un apartamento de un cuarto piso, en Santa Lucía, municipio Minas de Matahambre.

Su madre de Dayan falleció por un infarto cuando él tenía cinco años y la familia marchó a vivir en Guantánamo un tiempo. Allí comenzó a sufrir los efectos del linfedema, cuando tenía 12 años.

A su compleja situación de salud y a la ausencia de su madre, se sumó el dolor de la muerte de su papá hace un año y medio por problemas en un riñón.

"Nos quedamos huérfanos mi hermana (Dayanis Sotolongo) y yo. Vivimos aquí en Santa Lucía, solos. El gobierno me paga 1,500 pesos por mi chequera de asistencia social. Nunca me han dado nada más", comentó.

Dayan decidió sacar a la luz su caso en las redes sociales para pedir ayuda.

"A partir de que subí el video contando mi historia, vinieron a visitarme personas del Partido Comunista de Cuba y médicos, gente que yo nunca antes conocí. Dijeron que me iban a empezar a ayudar y van pasando los días pero hasta ahora no he visto nada", dijo el joven.