Fallece protectora de animales en medio de la escasez de insumos hospitalarios en Cuba

Raisa Núñez Foto © Facebook/Ariamna Alonso

La protectora de animales Raisa Núñez falleció este sábado en La Habana, tras varios meses de ingreso, en medio de denuncias por la falta de medicamentos e insumos en el Hospital Calixto García.

“Hoy, después de 2 o 3 meses en hospitales, y sin diagnóstico aún definido, por las carencias y deficiencias hospitalarias y humanas, muere la señora Raisa, en el hospital Clínico Quirúrgico Calixto García”, informó la usuaria de Facebook que se identifica como Michi Pichi.

Captura de Facebook/Michi Pichi

El caso de esta anciana ya se conocía en las redes sociales, por la propia usuaria de Facebook que había denunciado la escasez de material médico para atender su caso.

“Ciertamente he de decir que el personal médico está haciendo lo que puede con lo que tiene repito, pero no es suficiente. No hay nada en los hospitales cubanos. Es triste, muy triste de ver”, señaló esta cubana en una publicación de mayo.

Captura de Facebook/Michi Pichi

En ese post contó que a la protectora le habían robado una cuchara en el hospital. “Raisa está ciega, gracias a un amigo mío pudimos resolverle otra, porque yo vivo muy muy lejos, la miseria espiritual de algunos cubanos no tiene fin”.

Además, denunció que Raisa estaba “pasando un calor horroroso”, porque no tenía ventilador.

Captura de Facebook/Ariamna Alonso

Entre otros problemas, para la activista era complicado “ir al baño” porque no veía nada, agregando que se sentía “extremadamente fatigada” por la anemia.

Raisa Núñez era protectora desde hace más de 40 años. Llegó a convertir su casa en refugio de más de 60 animales.