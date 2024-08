Céline Dion denuncia el uso no autorizado de su música en un mitin de Donald Trump

Céline Dion, su equipo y sello discográfico denunciaron este sábado el uso no autorizado de su música durante un mitin de Donald Trump en Montana.

“Hoy, el equipo de gestión de Céline Dion y su sello discográfico, Sony Music Entertainment Canada Inc., se enteraron del uso no autorizado del video, la grabación, la interpretación musical y la imagen de Céline Dion cantando ‘My Heart Will Go On’ en un mitin de campaña de Donald Trump / JD Vance en Montana”, se lee en una publicación en la cuenta oficial de la cantante canadiense en X.

“Este uso no está autorizado de ninguna manera y Céline Dion no respalda este ni ningún uso similar… Y realmente, ¿ESA canción?”, cuestiona la declaración.

Ciertamente la elección de la banda sonora de la película Titanic podría traer otras interpretaciones en ese contexto político.

Para muchos hacer alusión a Titanic es una especie de metáfora de lo que podría ser el transcurso de la campaña del expresidente, pero conjeturas a un lado la elección del tema no fue la más acertada y no solo porque su uso no estuviera respaldado por la artista.